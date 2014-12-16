​Ректору Бакинской высшей школы нефти Эльмару Гасымову вручена медаль "Заслуженный учитель"

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялась встреча с награжденными по случаю "20-летия Контракта века" и "65-летия Нефтяных камней" за заслуги в развитии нефтяной промышленности соответствующим распоряжением президента Азербайджана. Об этом Report сообщили в пресс-службе Бакинской высшей школы нефти (БВШН).

Выступивший на встрече президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев отметил, что президент страны Ильхам Алиев всегда высоко ценил труд нефтяников, он всегда держал в центре внимания деятельность нефтяников Азербайджана и развитие нефтегазовой промышленности в целом. Р.Абдуллаев выразил за это огромную благодарность главе государства.

Он также отметил, что в стране успешно продолжается претворение в жизнь энергетической политики.

На встрече ректору БВШН Эльмару Гасымову была вручена медаль "Заслуженный учитель" и соответствующее удостоверение.

Напомним, что распоряжением президента Азербайджан от 19 сентября 2014 года о присвоении Почетных званий работникам нефтяной промышленности, ректору БВШН Э. Гасымову присвоено почетное звание "Заслуженный учитель".