Ректор украинского вуза: Нужно придать новую динамку партнерству с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Восточно-европейского бюро Report с Ректором Государственного высшего учебного заведения "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" Дмитрием Лукьяненко

Интервью Восточно-европейского бюро Report с Ректором Государственного высшего учебного заведения "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" Дмитрием Лукьяненко

- Налажено ли какое-либо сотрудничество между возглавляемым вами университетом с учебными заведениями Азербайджана или с Азербайджаном в целом?

- Спасибо, мне приятно ответить на этот вопрос, потому что мы имеем достаточно устойчивые дружеские, творческие связи. Я не могу сказать, что у нас учится очень много студентов из Азербайджана. Сейчас на данный момент всего шесть человек. Но в целом за последние годы наш диплом получили 100 граждан Азербайджана, которые успешно закончили бакалавриат и магистратуру. Более масштабным, может быть даже более успешным является наше сотрудничество в науке. Ну например, по программе TEMPUS у нас был общий грант в 2013-2017 годах с четырьмя университетами Азербайджана. Проект был очень успешный, успешно завершился и это дало возможность академического, научного, культурного обмена между нашими преподавателями и научными сотрудниками. Кроме того, с 2015 по 2019 год буквально полтора года назад мы реализовали проект по созданию такого института как "Студенческий омбудсмен". Очень интересный проект. Участвовал наш университет, со стороны Азербайджана - Университет Хазар, Гянджинский государственный университет, Нахчыванский государственный Университет, Нахчыванский частный университет и Кавказский университет.

Приятно отметить, что этот проект увенчался созданием этого института Студенческого омбудсмена в наших университетах. В частности, в нашем университете был создан этот институт. Я думаю, что это идея распространилась, в частности, и у вас.

Сейчас сложное время COVID-19, пандемии, но тем не менее вот буквально вчера cостоялась очередная онлайн-конференция с коллегами из Мингечевирского государственного университета. В частности, наши лекторы читают ряд лекций онлайн на английском языке для студентов и аспирантов этого университета. Вот последняя была вчера. Эта очень приятно.

Если говорить о том, что еще у нас сделано, то у нас сейчас актуальными и легимитизированными являются два межвузовских меморандума, в частности с Азербайджанским государственным экономическим университетом и Бакинским университетом бизнеса. Это действующие меморандумы, которые актуальны на сегодня. Там есть все формы сотрудничества, которые мы реализуем, научные, академические обмены и т.д. Мы сотрудничаем в рамках проекта TEMPUS с Азербайджанским государственным экономическим университетом в Баку. Интересным событием была встреча генеральных партнеров этого проекта на территории Азербайджана. Это было в марте 2017 года. Очень представительский был форум, где принимали участие университеты Грузии, Азербайджана и Украины.

Кроме институализированных форм сотрудничества, есть более мягкие формы, например мы обмениваемся отзывами на авторефераты при защите кандидатских, докторских диссертаций. Я, кстати, тоже сам давал когда-то отзыв на реферат PHD, на защиты в бывшем Институте народного хозяйства, а сейчас Государственный экономический университет. Прекрасная была работа. У нас есть несколько журналов. Один из них двуязычный, на английском и и украинском языках. И в этих журналах есть публикации ваших соискателей, которые писали магистерские работы. То есть это как бы такие мягкие формы сотрудничества, и плюс такой чисто человеческий обмен.

Если говорить о перспективах, то естественно, они очевидны. Во-первых, я хочу особо отметить, что буквально в последние годы по известным политическим и экономическим причинам очень активизировалось двустороннее сотрудничество Украины и Азербайджана. Это абсолютно очевидный факт. Примером этого может быть кстати инициатива или работа наших министерств образования, министра господина Шкалета, которые возобновляют те договоры, которые уже утратили актуальность. Их обновляют. Для обмена особо важна поддержка государства, чтобы это были межправительственные отношения. Тогда в их рамках легче реализовать студенческий, академический, преподавательский обмены.

Наш рынок интересный, у нас есть не только украиноязычная программа, но и англоязычная программа бакалаврская и MBA, у нас есть ряд программ с получением двойного или общего диплома, например с американским, европейским университетами. У нас более 50 европейских партнеров из западных стран. Я думаю, что в этом наше будущее. Ну, мы и так будем работать, но хотелось бы, чтобы еще больше было поддержки. Сейчас эта поддержка очевидна, особенно со стороны Министерства. Это надо все возобновить, придать новую динамку, и тогда мы сможем очень хорошо развить наше партнерство. А оно очевидно.

- Какие программы вы бы предложили между азербайджанскими и украинскими университетами в будущем?

- Я бы начал с магистерских программ и с PHD программ. Программ доктора философии.

- Зачем?

- Мне кажется, все-таки, что сойдясь ближе на таком интеллектуальном, уже продвинутом уровне, легче будет делать обмен и на бакалаврских программах. Более того эти программы компактны. Например, магистерские у нас 1,5 года. Но одно дело 4 года, другое полтора. Более того это разнообразие, например студент получил ваше бакалаврское образование, у нас магистерскую программу. Это нормально, это его диверсификация, это его развитие. То же самое - PHD программы. Я думаю, что в скором времени, как мы это делаем с европейскими коллегами, мы будем иметь двойное руководство PHD программами. Например, ваш аспирант, ваш руководитель и наш руководитель. Но для того, чтобы это состоялось, нужны новые гранты, новые отношения, новые поездки, новые коммуникации. Тогда это очень эффективно будет, я думаю. А параллельно, конечно же, это и бакалаврские программы и базовые образование. Я думаю, это нормально.

Я бы ориентировал студентов из Азербайджана все-таки на программы англоязычные, которые дают двойной диплом: наш и одного из западных университетов. Это возможность, не выезжая в ту страну, сделать это здесь. Мы имеем лицензию и т.д. пожалуй, я так бы их ориентировал.

И хотелось бы принимать уже и ваших аспирантов, как когда-то это было. У нас есть материальные и другие возможности для того, чтобы принять, хорошо поселить и подготовить хорошие, качественные PHD работы. Я бы еще так сказал, мы можем предлагать вам программы, которые тоже двойные. Например студент учится у вас и учится у нас - это называется у нас включенное образование. Например, два года поучился у вас, мы согласовываем программы, чтобы они были более или менее стандартизированы, он приезжает к нам на третий или четвертый год, мы перезачитываем эти дисциплины - они будут согласованы - и он за год может получить два диплома азербайджанского университета и нашего университета.

Мы понимаем что Азербайджан - это одна из быстрорастущих ресурсно и интеллектуально обеспеченных стран. Это серьезные ресурсы, это серьезные активы, и у нас есть чему поучиться у вас. Может быть, и у вас есть, чему поучиться у нас. Чисто с экономической точки зрения важно, чтобы был масштаб обмена, чтобы были специалисты, которые знают и Украину и дипломы имеют. Они же пойдут в бизнес, они пойдут в двусторонние отношения. Им не надо адаптироваться: язык знают, языковой проблемы нет, есть подтверждающий квалификацию диплом. Это будут, наверно, проводники больших бизнес-проектов. А потом и топ-менеджерами будут.

- Сколько азербайджанских студентов обучается в вашем университете? Растет ли их численность из года в год или снижается?

- Как я уже сказал, сейчас их шесть, в прошлом году было 12, но это не значит, что они снижаются. В следующем думаю, будет 18. То есть тенденции, тренда на снижение нет. Хотелось бы, чтобы тренд был растущим. И у нас есть возможности, все для этого. Кстати, ваши студенты очень хорошо адаптируются в нашей среде. И я не думаю, что надо гнаться за количеством. Еще раз скажу, хотелось бы, чтобы у нас обучались не только студенты, но и аспиранты и докторанты. Тогда и студентам будет легче, если здесь будут их коллеги постарше. К тому же академический обмен преподавателями очень важен. Поэтому расти должно не только число студентов, но и количество академических обменов между преподавателями. Мы с удовольствием послушаем ваши лекции, вы с удовольствием послушаете наши лекции. Мы все живем в глобальном мире, который живет одними и теми же проблемами.

- Что такого уникального украинские вузы могут предложить азербайджанским студентам, чтобы они стремились приехать учиться сюда?

- Я уже сказал об организационной уникальности, возможности получения двойного или общего диплома.

- Я имел в виду особенности образования.

- По образованию мы уже давно являемся ведущим экономическим университетом. Мы читаем дисциплины на абсолютно современном уровне, в том числе на английском языке. Наша профессура очень уважаема и в стране, и в Европе. У нас много очень авторитетных амбициозных людей.

Небольшой нюанс – у нас профессура очень молодая. Нашим профессорам по 40-50 лет, которые, как правило, заканчивали какой-то зарубежный университет или программу, то есть. они работают на современном уровне. Например, наши программы признает Великобритания. Студент едет туда на год, после трех лет образования у нас, перезачитывают эти три года, не платит ничего и за год они дают полный диплом. Т.е. они полностью признают уровень образования, уровень дисциплин, которые читаются у нас.

Сейчас в пандемию, все перешли на онлайн образование, вот мы к этому были готовы. У нас уже очень давно есть дистанционная форма образования. Уже лет десять. Все преподаватели периодически проходят подготовку, их знакомят с новыми программами, техникой. Мы можем предоставлять качественное образование и в дистанционном режиме. Все нормально осваивают продукты и работают достаточно качественно. Мы готовы к дистанционализации. Конечно, есть свой колорит, потому что каждая страна имеет свои невидимые конкурентные преимущества. Больше того, когда молодой человек, студент приезжает в другую страну, это же не только диплом получать. Это не только учиться. Это целый пласт новой культуры, новые отношения, новые молодежные знакомства, встречи, которые потом пригодятся и в бизнесе, и государственном управлении. Киев – это, честно говоря, город интересный, со своей очень интересной историей. Здесь есть масса интересных мест. Кстати, очень хорошая спортивная база, у нас свой отличный бассейн, который открыт бесплатно для студентов в любое время. Один из лучших футбольных стадионов, пятый в Киеве по качеству. У нас тенистые корты. Это все на этой территории. Есть мини-стадионы, то есть, если человек занимается спортом, ему не надо никуда ехать, он вышел из общежития и пошел побегал или пошел в бассейн. Любые секции есть. Очень хороший культурный центр.

Я еще раз подчеркиваю, что не единой учебой... Учеба главное, но тем не менее параллельно это культурный, спортивный факторы, просто человеческое общение, коммуникации, которые бесценны в принципе. Я думаю, что если бы ваши студенты, которые закончили наш университет, рассказали бы, как здесь хорошо, то это было бы дополнительное конкурентное преимущество. Не было у нас еще случаев, чтобы иностранные студенты, в частности, ваши, говорили, что им тут не нравится, что тут плохо, или чего-то нет.

- В настоящее время украинская экономика переживает серьезный переходный период. Какую роль в этом процессе играет возглавляемый вами университет как в плане новых предложений, так и с точки зрения кадрового резерва?

- Вполне очевидно, что имея бренд, имея сущность экономического университета с национальным статусом мы традиционно, не только сейчас, были одним из центров подготовки бизнес-элиты, топ-менеджеров. Это было традиционно. Т.е. если сейчас, например, обратиться в министерство финансов, сколько там наших выпускников, то их будет немало и в министерстве экономики и т.д. Мы постоянно участвуем в процессах законотворчества. У нас есть юридический институт как часть нашего университета, где профессионалы всегда участвуют в подготовке и экспертизе законодательных и нормативных актов. У нас очень развит бизнес-консалинг. Мы имеем связи с более чем с 60 очень крупными, очень серьезными корпорациями. Это топ-корпорации. Большинство их них сделали здесь специализированные классы. Ernst & Young, Price Waterhouse Coopers. Это мировые аудиторские фирмы. Их специалисты параллельно с нашими проводят тренинги, бизнес-классы, мастер-классы. То есть в этом плане, как правило, выпускники нашего университета делают успешную карьеру. Не знаю, стоит ли говорить, но у нас здесь несколько миллиардеров, которые закончили наш университет, придя сюда детьми. Известные достаточно люди, которые делали свой бизнес. Если говорить совсем о современности, у нас идет структурное обновление. Например, начнем с президента. Он выпускник нашего университета.

- Серьезно?

- Конечно. Это наш криворожский институт.

- Он окончил здесь?

- Это наш филиал в Кривом Роге. Это общие программы. Он окончил право там. Его отец известный профессор. Он из профессорской семьи. У него в дипломе написано Киевский национальный экономический университет, потому что это структурное подразделение. Ну, например есть комитет по науке и образованию Верховной рады. Его возглавляет тоже наш выпускник Сергей Бабак. Он имеет западное образование, но тем не менее он закончил наш в свое время международный факультет. Перечесть всех нельзя.

- У вас кадровых резервов хватит, чтобы устроить будущее украинской экономики?

- Думаю, что да. Может быть здесь есть одна проблема. Они все прекрасные выпускники, классно учатся, но все-таки для того, чтобы на серьезном уровне решать проблемы, нужен опыт хотя бы нескольких лет. Если бизнес-среда плохая, этот позитивный опыт неоткуда взять, то дело не в нас, понимаете. Дело в том, что они должны обкатку пройти в серьезном бизнесе, в серьезных структурах. Потом это будет считаться кадровым резервом. Это однозначно. Тут системный вопрос. Вот этим у нас надо серьезно заниматься. С бизнес-средой, правовой средой, законы должны работать. Страна должна привлекать инвесторов, это должно быть удобно, выгодно, полезно, и тогда наши выпускники, наши молодые люди, пройдя эту школу, нормально могут называться кадровым резервом.

Но безусловно, можно сказать, что наши выпускники есть определенный кадровый резерв успешного развития нашей страны. Идет очень динамичное омоложение. Это очень хорошо, но тем не менее нужен определенный опыт и тогда этот микс, это сочетание даст хорошие результаты. Я например за омоложение. Это однозначно так.