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Ректор: В следующем учебном году не планируется прием суббакалавров и перевод студентов в Карабахский университет

Ректор: В следующем учебном году не планируется прием суббакалавров и перевод студентов в Карабахский университет В Карабахском университете в 2024/25 учебном году планируется обучение 1 120 студентов по 27 специальностям.
Наука и образование
9 июля 2024 г. 17:48
Ректор: В следующем учебном году не планируется прием суббакалавров и перевод студентов в Карабахский университет

В Карабахском университете в 2024/25 учебном году планируется обучение 1 120 студентов по 27 специальностям.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил ректор Карабахского университета Шахин Байрамов журналистам в Ханкенди.

По его словам, государство стремится превратить Карабахский университет в один из самых современных высших учебных заведений страны.

Ректор подчеркнул, что на данный момент идет подготовка к следующему учебному году: "В этом году прием студентов в Карабахский университет будет осуществляться только на основе государственного заказа. Это означает, что любой поступивший в этот университет будет обучаться без оплаты. Кроме того, мы планируем бесплатно разместить студентов, а также сотрудников в общежитии квартирного типа с самыми современными условиями. Всем студентам будет подарен ноутбук".

Байрамов отметил, что в следующем учебном году не планируется прием суббакалавров и перевод студентов в Карабахский университет.

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Версия на азербайджанском языке Rektor: Növbəti tədris ilində Qarabağ Universitetinə subbakalavrların qəbulu və tələbə köçürülməsi nəzərdə tutulmayıb

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