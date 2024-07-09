Ректор: В следующем учебном году не планируется прием суббакалавров и перевод студентов в Карабахский университет

В Карабахском университете в 2024/25 учебном году планируется обучение 1 120 студентов по 27 специальностям.

В Карабахском университете в 2024/25 учебном году планируется обучение 1 120 студентов по 27 специальностям.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил ректор Карабахского университета Шахин Байрамов журналистам в Ханкенди.

По его словам, государство стремится превратить Карабахский университет в один из самых современных высших учебных заведений страны.

Ректор подчеркнул, что на данный момент идет подготовка к следующему учебному году: "В этом году прием студентов в Карабахский университет будет осуществляться только на основе государственного заказа. Это означает, что любой поступивший в этот университет будет обучаться без оплаты. Кроме того, мы планируем бесплатно разместить студентов, а также сотрудников в общежитии квартирного типа с самыми современными условиями. Всем студентам будет подарен ноутбук".

Байрамов отметил, что в следующем учебном году не планируется прием суббакалавров и перевод студентов в Карабахский университет.