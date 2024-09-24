Ректор: В Карабахском университете проводится обучение по 27 специальностям

В Карабахском университете обучаются 1 154 студента.

В Карабахском университете обучаются 1 154 студента.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом сказал ректор Карабахского университета Шахин Байрамов на семинаре "Религиозный фактор в идеологической борьбе: ожидания от медиа" в Шуше.

По его словам, 101 студент набрал свыше 600 баллов, 385 студентов набрали более 500 баллов: "В настоящее время в вузе ведется обучение по 27 специальностям. В следующем году в Шуше будут функционировать факультеты искусства и туризма. В главном здании в Ханкенди откроется медицинский факультет, а аграрный факультет вуза будет функционировать в Ходжалы".