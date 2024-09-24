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Ректор: В Карабахском университете проводится обучение по 27 специальностям

Ректор: В Карабахском университете проводится обучение по 27 специальностям В Карабахском университете обучаются 1 154 студента.
Наука и образование
24 сентября 2024 г. 15:41
Ректор: В Карабахском университете проводится обучение по 27 специальностям

В Карабахском университете обучаются 1 154 студента.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом сказал ректор Карабахского университета Шахин Байрамов на семинаре "Религиозный фактор в идеологической борьбе: ожидания от медиа" в Шуше.

По его словам, 101 студент набрал свыше 600 баллов, 385 студентов набрали более 500 баллов: "В настоящее время в вузе ведется обучение по 27 специальностям. В следующем году в Шуше будут функционировать факультеты искусства и туризма. В главном здании в Ханкенди откроется медицинский факультет, а аграрный факультет вуза будет функционировать в Ходжалы".

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Версия на азербайджанском языке Rektor: Qarabağ Universiteti 1154 tələbə ilə fəaliyyətə başlayıb

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