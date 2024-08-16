Ректор: В Карабахский университет приглашаются азербайджанские ученые, проживающие за рубежом

К преподаванию в Карабахском университете, в том числе на постоянной основе, могут быть привлечены проживающие за рубежом азербайджанские ученые.

К преподаванию в Карабахском университете, в том числе на постоянной основе, могут быть привлечены проживающие за рубежом азербайджанские ученые.

Как сообщает Report, об этом сказал ректор Карабахского университета Шахин Байрамов в интервью газете Azərbaycan müəllimi.

По его словам, в настоящее время проводятся соответствующие переговоры.

Ректор отметил, что на начальном этапе в области научных исследований планируется формирование лабораторий по инженерным специальностям.

"К ним относятся лаборатории искусственного интеллекта, физики, химии, робототехники и информационных технологий. Кроме того, у нас также есть планы по созданию профессиональных и современных лабораторий, исходя из требований соответствующих специальностей", - добавил он.