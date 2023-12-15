Университет ADA работает над внедрением трехгодичной программы высшего образования

Университет ADA работает над внедрением трехгодичной программы высшего образования.

Университет ADA работает над внедрением трехгодичной программы высшего образования.

Как сообщает Report, об этом ректор университета ADA Хафиз Пашаев сказал на XVI Съезде учителей Азербайджана.

"Молодые люди стремятся за максимально короткое время освоить все необходимые знания и навыки, чтобы быть полностью готовыми к выходу на рынок труда. В этой связи Университет ADA приступил к работе по внедрению трехгодичной программы высшего образования", - сказал он.

Ректор отметил, что данная программа сделает высшее образование более доступным, в частности для молодежи из регионов.

По его словам, в условиях конкуренции университеты должны повышать активность своих исследовательских и инновационных центров, рынок труда и образовательные учреждения должны учитывать потребности друг друга.