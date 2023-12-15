О нас

Университет ADA работает над внедрением трехгодичной программы высшего образования

Университет ADA работает над внедрением трехгодичной программы высшего образования Университет ADA работает над внедрением трехгодичной программы высшего образования.
Наука и образование
15 декабря 2023 г. 13:43
Университет ADA работает над внедрением трехгодичной программы высшего образования

Университет ADA работает над внедрением трехгодичной программы высшего образования.

Как сообщает Report, об этом ректор университета ADA Хафиз Пашаев сказал на XVI Съезде учителей Азербайджана.

"Молодые люди стремятся за максимально короткое время освоить все необходимые знания и навыки, чтобы быть полностью готовыми к выходу на рынок труда. В этой связи Университет ADA приступил к работе по внедрению трехгодичной программы высшего образования", - сказал он.

Ректор отметил, что данная программа сделает высшее образование более доступным, в частности для молодежи из регионов.

По его словам, в условиях конкуренции университеты должны повышать активность своих исследовательских и инновационных центров, рынок труда и образовательные учреждения должны учитывать потребности друг друга.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rektor: "ADA Universitetində üçillik ali təhsil modeli tətbiq oluna bilər" 

Самое читаемое

В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
10 декабря 2023 г. 00:13
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
10 декабря 2023 г. 14:33
Председатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
ФотоПредседатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
11 декабря 2023 г. 03:45
В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
12 декабря 2023 г. 15:46
Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
15 декабря 2023 г. 13:59
В Грузии открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Гейдара Алиева
ФотоВ Грузии открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Гейдара Алиева
8 декабря 2023 г. 21:59
Южная Корея и США намерены укреплять сотрудничество в сфере новых технологий
Южная Корея и США намерены укреплять сотрудничество в сфере новых технологий
9 декабря 2023 г. 14:50
В Баку автомобиль сбил двух пешеходов
В Баку автомобиль сбил двух пешеходов
10 декабря 2023 г. 00:42
Президент Азербайджана в Сербии проинформировал о дальнейших планах нашей страны в энергетической сфере
Президент Азербайджана в Сербии проинформировал о дальнейших планах нашей страны в энергетической сфере
10 декабря 2023 г. 14:26
Община: Армяне Карабаха не могут избавиться от расистской идеологии, сказок о миацуме
Община: Армяне Карабаха не могут избавиться от расистской идеологии, сказок о "миацуме"
11 декабря 2023 г. 14:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi