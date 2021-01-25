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Ректор Школы нефти накануне экзаменов встретился со студентами

Ректор Школы нефти накануне экзаменов встретился со студентами Накануне экзаменационной сессии ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу со студентами вуза
Наука и образование
25 января 2021 г. 13:37
Ректор Школы нефти накануне экзаменов встретился со студентами
Эльмар Гасымов

Накануне экзаменационной сессии ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу со студентами вуза.

Как сообщили Report в пресс-службе БВШН, на встрече, в которой приняли участие около тысячи студентов, обсуждались процессы дистанционного обучения, подготовки к экзаменам, и трудности, с которыми сталкиваются студенты.

Э.Гасымов отметил, что в результате применения современных методов коммуникации в системе образования удалось своевременно завершить учебный процесс в Школе нефти и успешно организовать онлайн-экзамены.

"Экзамены в нашем вузе проводятся в соответствии с существующими правилами, местными и международными стандартами, обеспечивается прозрачность и объективность в оценке знаний студентов. При этом в минимальные сроки рассматриваются жалобы студентов и принимаются соответствующие решения. Каждое обращение, жалоба рассматриваются отдельно, допущенные ошибки подробно разъясняются, объективность полностью гарантируется", - сказал ректор.

Участники встречи также обменялись мнениями о достижениях студентов и перспективах на будущее.

Затем были заслушаны обращения и предложения студентов по различным темам. Э.Гасымов подробно ответил на все вопросы.

В заключение ректор пожелал учащимся успехов в новом семестре и призвал их быть более активными и дисциплинированными.

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Версия на азербайджанском языке Rektor tələbələrlə görüşüb

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