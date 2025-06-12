Ректор: Подача заявок на научные гранты должна быть полностью оцифрована

Ректор: Подача заявок на научные гранты должна быть полностью оцифрована

Подача заявок на гранты, связанные с научной деятельностью, их оценка и объявление результатов должны быть полностью оцифрованы.

Как сообщает Report, данное мнение выразил ректор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Адалят Мурадов на Международной научной конференции исследователей в области экономики и управления.

По его словам, патернализм существует как доминирующая модель в азербайджанской научной системе уже много лет: "Это проявляется в подходе, который исходит из советского научного наследия. Патерналистская модель научного управления является моделью прошлого. Создавая конкурентоспособную, инициативную и открытую научную среду, наш университет способен заявить о себе не только на региональном, но и на глобальном научном уровне.".

Он также отметил важность цифровизации научной деятельности: "Основное требование времени - повысить уровень прозрачности, ответственности и глобальной интеграции путем перевода всех этапов научной деятельности - от исследовательской инициативы до публикации результатов - в цифровую среду. Поэтому в нашем университете начата работа по цифровизации этого направления".

По его словам, в первую очередь ведутся работы над модулем управления научными данными.

"Эта платформа предназначена для управления исследовательскими проектами. Управляя ею в цифровом формате, будет проще оценивать научную деятельность. Проект, который мы готовим, будет включать заявки на гранты, отчеты по ним и модуль мониторинга", - сказал он.