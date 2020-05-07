Ректор МГУ: Учебный процесс изменился по форме, но не по содержанию - ИНТЕРВЬЮ

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В эксклюзивном интервью российскому бюро Report ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий рассказал о деятельности бакинского филиала МГУ, дистанционной работе в период пандемии, проведении экзаменов в режиме онлайн и влиянии коронавируса на двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией .

- Как вы оцениваете работу филиала МГУ в Азербайджане? Ожидаются ли какие-либо изменения в работе филиала в связи с пандемией коронавируса?

- На сегодняшний день в Филиале МГУ в Баку реализуется более 20 образовательных программ бакалавриата и магистратуры. И для реализации этих образовательных программ в филиал командируется профессорско-преподавательский состав Московского университета.

Учебный процесс в филиале был приостановлен 3 марта 2020 года как и во всех учебных заведениях Азербайджанской Республики в соответствии с решением руководства азербайджанской стороны. С 3 по 9 марта преподаватели Московского университета еще оставались в Баку, ожидая улучшения эпидемиологической ситуации в стране, в полной готовности возобновить учебный процесс с 10 марта. Но, к сожалению, ситуация с распространением коронавирусной инфекции сложилась таким образом, что 9 марта не стал последним днем введенных ограничений. Когда стало понятно, что учебный процесс не возобновится очно, все преподаватели МГУ, находящиеся в филиале, 10 и 11 марта вылетели в Москву, досрочно завершив свои командировки. Уже с 17 марта мы запустили учебный процесс в дистанционном формате на всех факультетах МГУ, а также в зарубежных филиалах. Сейчас занятия проходят в онлайн-режиме. Летняя сессия, а также защита дипломных работ и сдача государственных экзаменов будут проведены в дистанционной форме.

Филиал МГУ в Баку

Хочу особо отметить, что у нас все готово для проведения приемной кампании-2020 с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации. Прием документов и вступительные экзамены как и на всех факультетах и в филиалах будут осуществлены в режиме онлайн. Сегодняшние выпускники школ, те, кто планировал подавать свои документы в наш филиал, могут быть уверены в том, что мы с радостью готовы их принять даже в столь непростой ситуации, в которой оказался весь мир. Абитуриенты могут следить за обновлением информации на официальном сайте Филиала, а также на сайте Центральной приемной комиссии МГУ. Учебный год 2020/2021 начнется в установленный руководством Азербайджана срок.

-Как текущая ситуация с коронавирусом сказалась на двухсторонних отношениях между нашими странами в сфере образования?

-Пандемия COVID-19 стала вызовом XXI века, мы находимся в уникальной исторической ситуации, требующей от нас готовности к сплоченности и единению. Что касается учебного процесса, несмотря на то, что произошли изменения в форме, у нас ничего не изменилось содержательно.

А что касается сотрудничества в области политики, экономики, культуры и образования, я уверен, что они более углубятся и достигнут ранее невиданных высот. Все предпосылки для этого имеются. О чем свидетельствуют успехи наших выпускников, которые находят применения своим знаниям, полученным в Филиале, в разных отраслях народного хозяйства Республики. Россия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, и далее ожидается рост внимания с обеих сторон к интеграционным процессам в евразийском пространстве.

-Как вы прокомментируете текущую эпидемиологическую ситуацию в Азербайджане и эффективность мер, предпринятых руководством Республики?

-Как я уже сказал выше, учебный процесс был приостановлен в Азербайджане еще 3 марта. Я считаю меры предпринятые руководством Республики своевременными и адекватными. На мой взгляд руководство Азербайджанской Республики отнеслось со всей серьезностью к общей эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса, и предпринятые им меры привели к локализации пандемии в Республике.

Филиал МГУ в городе Баку был создан в 2008 г. На сегодня в нем обучается более 500 студентов по 12 направлениям подготовки (7 направлений подготовки бакалавриата и 5 направлений подготовки магистратуры).