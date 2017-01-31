Ректор МГГЭУ Вагиф Байрамов: Азербайджанская диаспора России имеет огромный потенциал - ИНТЕРВЬЮ

Москва. 31 января. REPORT.AZ/ Интервью информационному агентству Report ректора Московского государственного гуманитарно-экономического университета (МГГЭУ) Вагифа Байрамова.

Отметим, что единственный из азербайджанцев, возглавляющий высшее учебное заведение России (МГГЭУ), Вагиф Байрамов отметил 28 января 60-летний юбилей. Его многолетняя и плодотворная работа в сфере образования отмечена высшими наградами России и Азербайджана ("За заслуги перед отечеством II степени" – Россия, медаль "Терегги" - Азербайджан). Недавно В.Байрамов занял пост вице-президента Всероссийского азербайджанского конгресса.

- Юбилей - это повод для раздумий над пройденным жизненным этапом и планов на будущее. Что вы считаете своим главным достижением в жизни?

- Самым важным своим достижением считаю то, что МГГЭУ стал престижным вузом. 10 лет назад, когда я только сюда пришёл - это был маленький институт-интернат для инвалидов, без ремонта, с разрозненной территорией, с маленьким бюджетом и так далее. Тогда руководство просто смирилось с положением дел и не пыталось что-либо изменить. В преподавании акцент делался на жалость, тогда как многие люди с ограниченными возможностями в умственных способностях иногда даже опережают здоровых людей. Таким образом, дальнейшая социальная адаптация становилась большой проблемой.

Мы стали принимать в институт и здоровых людей, и инвалидов из других стран, тем самым меняя мировоззрение, круг общения людей с ограниченными возможностями. Поверьте, инвалид как никто другой чувствует отношение к себе других людей. Правильное отношение дает им дополнительный стимул в жизни. После того как мы поменяли учебный план, инвалиды получили возможность почувствовать себя не ущемленными, а обычными людьми. Благодаря повышенной самоотдаче наши выпускники смогли найти своё место в обществе. Как пример могу привести нашего выпускника, колясочника Владимира Крупенникова, который является депутатом Госдумы России.

- А среди ваших выпускников есть азербайджанцы?

- Важное значение в нашей работе придаем связям со странами СНГ. В данный момент в нашем институте параллельно с россиянами обучаются граждане семи стран СНГ, в том числе и из Азербайджана. Среди представителей Азербайджана есть и члены паралимпийской сборной страны. В прошлом году наш выпускник Кямал Мамедов возглавил детский Паралимпийский комитет Азербайджана.

Государство должно быть заинтересовано, чтобы поднимался общий уровень образования. А подающих надежды молодых людей оно направляет в лучшие вузы, в том числе зарубежные, чтобы потом использовать знания и уровень этих людей для развития страны. Одним из таких примеров является Азербайджан. Азербайджанцы, обучающиеся в нашем институте, получают первоклассное образование, одновременно изучая русский язык и культуру. Помимо этого мы планируем в скором будущем открыть в институте кафедру азербайджанского языка. В ноябре прошлого года мы с министром образования России Ольгой Васильевой посетили Баку, где были на приеме у президента страны Ильхама Алиева. На встрече была отмечена роль русского языка в Азербайджане. Там же было принято принципиальное решение, развивать и азербайджанский язык в России. Поэтому уже к имеющейся кафедре турецкого языка, мы готовимся добавить азербайджанский и казахский языки. Также велика вероятность открытия в этом году филиала нашего вуза в Баку. В данный момент идет подготовка необходимых документов и уже в мае на рассмотрение президента будет представлен готовый проект.

- А с чем, по-вашему, связан новый рост популярности русского языка в Азербайджане?

- С приближением позиций между двумя государствами, ростом деловых, экономических и гуманитарных связей появилась потребность в изучении языка. Таким образом, повышается коммуникабельность. Ведь чтобы договориться с соседом, мы же не будем звать третьего соседа. Так же и в отношениях России и Азербайджана. Азербайджан является передовой страной в мире, как в плане изучения русского языка, так и качества образования на русском языке. Это знают и ценят в России.

Если говорить о дальновидных планах, министры образования двух стран обсудили многие вопросы, наметили планы динамичного сотрудничества. Помимо этого второй год функционирует Ассоциация российско-азербайджанских вузов, в нее входят около 40 вузов с той и другой стороны. Эта структура оказалась довольно эффективной, и плоды нашей работы дадут о себе знать в скором времени, в частности в сфере инклюзивного образования.

- Вагиф Дейрушевич, хочу поздравить вас с избранием на пост вице-президента ВАК. Каким вы видите сегодняшнее состояние азербайджанской диаспоры и наметили ли план своей работы?

- До этого я никогда не состоял в каких-либо политических или общественных движениях. Поэтому предложение стать вице-президентом такой уважаемой структуры как ВАК стало для меня приятной неожиданностью. Получив разрешение из министерства образования России, я принял это предложение.

Общественная работа предполагает новую для меня ответственность. Предстоит большая и напряженная работа, так как последние годы я чувствовал разобщенность азербайджанцев России.

Азербайджанская диаспора здесь имеет огромный потенциал. Мы представлены практически во всех сферах жизнедеятельности российского общества. Теперь надо объединить усилия для того, чтобы показать лицо азербайджанского народа в лучшем свете, параллельно внести вклад в развитие самого общества и российско-азербайджанских отношений.

На последнем съезде ВАК я был удивлен коротким отчетом пятилетней работы организации. Я думаю, за это время можно было бы сделать гораздо больше. Мы должны совместно с регионами, где тоже много уважаемых азербайджанцев, разработать принципиальную стратегию, по которой будут работать люди. В этой работе надо забыть о личностных факторах, о мелких разногласиях, раздутых до невероятных масштабов. Надо открыть глаза и честно глядеть друг на друга. Само развитие Азербайджана должно быть для нас примером, нашей путеводной звездой.