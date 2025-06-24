Ректор Карабахского Университета: Мы готовим выпускников, способных реализоваться в глобальном масштабе

Наша миссия - подготовить выпускников на глобальном уровне.

Миссия Карабахского университета - подготовить выпускников, способных успешно реализоваться в глобальном масштабе.

Как сообщает Report, об этом заявил ректор Карабахского Университета Шахин Байрамов на VIII Международной образовательной конференции ADA, проводимой в партнерстве с Университетом ADA и Министерством науки и образования Азербайджана.

По его словам, Карабахский Университет сотрудничает как с местными, так и с зарубежными высшими учебными заведениями: "В нашем университете работает грамотный и профессиональный преподавательский состав. Наш университет функционирует на возрождающейся земле - в Карабахе. Здесь получают образование молодые люди, которые будут строить будущее независимого Азербайджана. Наша стратегическая цель — подготовить выпускников, способных успешно реализоваться в глобальном масштабе".

Байрамов добавил, что в университете уделяется внимание не только академическому, но и социальному благополучию студентов.