О нас

Ректор Карабахского Университета: Мы готовим выпускников, способных реализоваться в глобальном масштабе

Ректор Карабахского Университета: Мы готовим выпускников, способных реализоваться в глобальном масштабе Наша миссия - подготовить выпускников на глобальном уровне.
Наука и образование
24 июня 2025 г. 13:03
Ректор Карабахского Университета: Мы готовим выпускников, способных реализоваться в глобальном масштабе

Миссия Карабахского университета - подготовить выпускников, способных успешно реализоваться в глобальном масштабе.

Как сообщает Report, об этом заявил ректор Карабахского Университета Шахин Байрамов на VIII Международной образовательной конференции ADA, проводимой в партнерстве с Университетом ADA и Министерством науки и образования Азербайджана.

По его словам, Карабахский Университет сотрудничает как с местными, так и с зарубежными высшими учебными заведениями: "В нашем университете работает грамотный и профессиональный преподавательский состав. Наш университет функционирует на возрождающейся земле - в Карабахе. Здесь получают образование молодые люди, которые будут строить будущее независимого Азербайджана. Наша стратегическая цель — подготовить выпускников, способных успешно реализоваться в глобальном масштабе".

Байрамов добавил, что в университете уделяется внимание не только академическому, но и социальному благополучию студентов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qarabağ Universitetinin rektoru: Missiyamız məzunları qlobal səviyyədə hazırlamaqdır

Другие новости из категории

Эмин Амруллаев: Качество вступительных экзаменов удовлетворяет Минобразования
Эмин Амруллаев: Качество вступительных экзаменов удовлетворяет Минобразования
24 июня 2025 г. 12:19
Эмин Амруллаев: Жалобы учителей будут рассмотрены после завершения процесса сертификации
Эмин Амруллаев: Жалобы учителей будут рассмотрены после завершения процесса сертификации
24 июня 2025 г. 11:59
Планируется увеличить количество лицеев и гимназий в регионах Азербайджана
Планируется увеличить количество лицеев и гимназий в регионах Азербайджана
24 июня 2025 г. 11:50
В Азербайджане предлагается продлить начальное образование до 5 лет
В Азербайджане предлагается продлить начальное образование до 5 лет
24 июня 2025 г. 11:42
Министр: Поступило более 1 000 обращений на обучение за рубежом
Министр: Поступило более 1 000 обращений на обучение за рубежом
24 июня 2025 г. 11:25
Бахар Мурадова: Формирование сильного общества зависит от образования женщин
Бахар Мурадова: Формирование сильного общества зависит от образования женщин
23 июня 2025 г. 14:24
Эмин Амруллаев: Необходимо расширять проекты, направленные на поддержку образования девушек
Эмин Амруллаев: Необходимо расширять проекты, направленные на поддержку образования девушек
23 июня 2025 г. 14:11
В Азербайджане снизилось число выпускников по программе PhD
В Азербайджане снизилось число выпускников по программе PhD
23 июня 2025 г. 12:41
ГЭЦ опроверг сообщения о технических проблемах на экзамене по иностранному языку
ГЭЦ опроверг сообщения о технических проблемах на экзамене по иностранному языку
23 июня 2025 г. 12:39
В рейтинге Times Higher Education Impact 2025 впервые представлены 28 азербайджанских вузов
В рейтинге Times Higher Education Impact 2025 впервые представлены 28 азербайджанских вузов
23 июня 2025 г. 09:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi