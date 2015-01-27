Ректор Хьюстонского Университета: Я поражена интересом азербайджанских студентов к образованию - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Находящаяся в Азербайджане по приглашению ректора Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмара Гасымова делегация Хьюстонского Университета США, возглавляемая ректором и президентом вуза Рену Хатур, в рамках визита посетила БВШН и провела ряд деловых встреч. Рену Хатур в конце широкой программы дала интервью. Report представляет данное интервью со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН:

- Что Вы можете сказать о связях между Азербайджаном и США в области образования?

- Между Азербайджаном и Техасским штатом существуют естественные связи, исходящие в первую очередь из общего интереса к нефти. Это связано с такими вопросами, как мы будем пользоваться своими ресурсами, прибегая к более эффективным путям производства и поиска, и как будем проводить исследования в соответствии с самыми современными технологиями. Мы также имеем много общих интересов в сфере образования. Находясь в Азербайджане, я побывала в гостях в нескольких вузах. Следует отметить, что вузы очень схожи по конструкциям их зданий, особенно, имеются сходства между центрами вузов, специализирующихся в области исследования нефти и газа. Мы можем сотрудничать по нескольким направлениям, особенно по обмену профессорско-преподавательского и студенческого состава. Кроме того, важно рассмотреть возможности проведения совместных исследований. Реализация обмена студентами откроет большие возможности для азербайджанских студентов. Они получат шанс обучаться в Хьюстонском Университете.

- Между Бакинской Высшей Школой Нефти и Хьюстонским Университетом был заключен Протокол о сотрудничестве. Каковы перспективы этого сотрудничества?

- Мы очень удовлетворены и довольны заключенными соглашениями с двумя вузами. Полагаю, что Бакинская Высшая Школа Нефти, также как и мы, с полной ответственностью взяла на себя подготовку будущих кадров для нефтегазовой отрасли. Бакинская Высшая Школа Нефти также очень заинтересована в проведении исследований, что входит и в наши интересы. На основе заключенного соглашения между нашими вузами мы в ближайшее время рассмотрим вопрос обмена студентами между двумя странами, а также возможности составления отдельных программ по повышению квалификации, предназначенных для выпускников вуза. Таким образом, выпускники-бакал авры БВШН смогут продолжить свое образование по степени магистра в Хьюстонском Университете. Мы также организуем визит профессорско-пре подавательского состава БВШН в Хьюстонский Университет и визит студентов и преподавательско го состава Хьюстонского Университета в БВШН. Кроме того, постараемся реализовать совместные научно-исследова тельские проекты, которые будут разрабатываться профессорско-пре подавательскими составами Хьюстонского Университета и Бакинской Высшей Школы Нефти.

- Достаточно ли иметь образование, знания и волю для достижения поставленной цели? Как человек, добившийся успехов, что Вы можете сказать об этом?

- В целом, могу сказать, что все эти перечисленные три фактора являются важными для достижения лидерства в любой сфере. Кроме того, человек должен уметь смело мечтать и сильно хотеть. Как я говорила студентам БВШН, мечтать о меньшем или о большем всё равно - всегда можно сделать попытку. Например, я мечтала о большем. Во-первых, именно мечты могут стимулировать вас и даже оберегать от плохого. Во-вторых, следует очень сильно чего-то хотеть и желать это от души. В случае, если вы не будете желать чего-то сильно, то и не стоит об этом мечтать. В ином случае, шагая к поставленной цели, при внезапном возникновении какой-либо преграды вы можете сделать шаг назад. Поэтому, делая выбор, всегда будьте уверены, что вы сильно желаете этого. В-третьих, следует быть простым. Всегда думайте о том, что вы не одни будете осуществлять эту работу, привлеченные к работе люди будут постоянно помогать вам. А ваш долг - помогать им. Так, все эти три качества в моем понятии важны для лидера. Однако, когда меня спрашивают, насколько значителен шанс в достижении успеха, я говорю - шанс очень важен!

- Кому или чему Вы обязаны своими достижениями?

- Я всегда благодарю своих родителей и всех, кто вместе со мной шагают по жизни, а особенно маму. Я даже посвятила ей статью. Несмотря на то, что моя мама родилась в такой консервативной стране, как Индия, она привила мне и моему брату такое качество как смелость и вырастила нас одинаково, никогда не разделяя нас друг от друга. Позже я вышла замуж за образованного и "феминистически" настроенного человека. Он дал мне слово, что всегда будет поддерживать меня в моей миссии и уже 40 лет он рядом со мной и всегда поддерживает меня. Кроме того, у меня есть друзья, которые радуются моим успехам и придают мне еще больше смелости. Они очень важны для меня. В то же время, есть люди, с которыми я всегда могу посоветоваться и попросить помощи по любому вопросу.

- Женщина-ректор, семья и семейные обязанности, как получается у Вас совмещать все перечисленное?

- Очень хороший вопрос. Считаю, что я очень счастливый человек, что имею семью. В семье один должен поддерживать другого. У меня две дочери и во всех моих достижениях есть определенная роль моих детей и мужа. В большинстве случаев, даже не замечаю, работаю ли я или нахожусь рядом с семьей, так как мы все делаем вместе. Кроме того, я занимаюсь йогой и часто связываюсь со своей семьей, живущей в Индии. От тесных связей с родственниками получаю большую энергию и удовольствие. Моя мама, сестры, братья и вся семья всегда поддерживают меня.

- Вы ответили на многочисленные вопросы студентов во время встречи в БВШН. Какие впечатления создали у Вас наши студенты?

- О короткой, но очень впечатлительной встречи со студентами, могу сказать, что их знания английского языка совершенны, кроме того, способность точно, ясно выражать свои мысли, чувства, мнения и вопросы были неподражаемыми. А тематика вопросов была показателем их знаний. В целом, я была поражена их интересом к образованию и их планами на будущее. Увидев образованных и способных студентов в Бакинской Высшей Школе Нефти, я могу сказать, что ваша страна в надежных руках.

- В рамках визита Вы провели ряд встреч и посетили многие исторические и культурные достопримечательности Баку. С какими впечатлениями Вы расстаетесь с Азербайджаном?