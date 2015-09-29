​Ректор Эльмар Гасымов встретился с президентскими стипендиатами БВШН

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов провел встречу с 17 студенами, которые, продемонстрирова в высокие результаты в пределах 690-700 баллов, поступили в Высшую Школу и удостоились Президентской стипендии. Как сообщает Report cо ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, ректор Э.Гасымов, поздравив студентов, подчеркнул, что их имена приведены в Распоряжении Президента Азербайджана от 14 сентября 2015 года «О предоставлении Президентской стипендии студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2015/2016 учебном году», что является очень знаменательным и славным событием. Ректор отметил, что это является очень большим достижением студентов. Он напомнил, что для каждого поступившего в БВШН студента открываются новые горизонты и создаются предпосылки для достижения ими новых успехов в образовании, а также в жизни и будущей карьере. Э.Гасымов пожелал завоевавшим звание президентского стипендиата студентам БВШН, чтобы их успехи были продолжительными и поблагодарил их за то, что они так порадовали своих родителей.

Также в этом успехе подчеркивая незаменимую роль школ, лицеев и гимназий, в которых обучались эти студенты, Э.Гасымов отметил значительность труда, приложенного руководителями и учителями этих учебных заведений в достижении студентами такого успеха. Э.Гасымов сказал, что каждое достижение студентов является успехом Высшей Школы и обучение интеллектуальной молодежи Азербайджана именно в БВШН является очень почетным и значительным событием. Ректор Высшей Школы всем студентам БВШН пожелал продолжительного успеха и призвал их всегда отличаться знаниями, способностями и активностью.

Напомним, что набравшие в пределах 690-700 баллов 17 студентов из числа поступивших в 2015/2016 учебном году в Бакинскую высшую школу нефти (БВШН) удостоились президентской стипендии. Девять из них - поступившие на специальность «Инженер по нефти и газу», пятеро – на специальность «Инженер по автоматизации процессов», трое – на специальность «Инженер-химик». В целом, 17 студентов из 25 президентских стипендиатов по I группе специальностей являются студентами БВШН. Кроме того, в 2015/2016 учебном году на проведенных приемных экзаменах общий минимальный балл по БВШН составил 659, а общий средний балл - 676 баллов. Этот результат является самым высоким по всей республике. По сравнению с прошлыми годами в этом году по всем трем специальностям БВШН наблюдается положительная динамика. Трое из семи абитуриентов, набравших 700 баллов на вступительном экзамене по I группе специальностей, поступили в Бакинскую высшую школу нефти.