​Ректор Эльмар Гасымов встретился с представителями Университета Heriot-Vatt

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов провел встречу с представителями Университета Heriot-Vatt - директором факультета инженерных и естественных наук (ИЕН) Маком Клафом Кевином, руководителем преподавательского состава в области химической инженерии Джулианом Гудвином, менеджером факультета в области обучения и преподавания Патрисией Данканом, помощником директора по инженерной программе факультета ИЕН Александром Белом и профессором факультета ИЕН Греймом Вайтом.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, говоря о связях БВШН с Университетом Heriot-Vatt, ректор Эльмар Гасымов отметил, что между вузами продолжается тесное сотрудничество. Он выразил уверенность в дальнейшем развитии этого сотрудничества. Упомянув о поддержке, оказываемой Университетом Heriot-Vatt созиданию БВШН, Эльмар Гасымов довел до внимания гостей, что партнерские отношения между двумя вузами приобрели традиционный характер. Также, рассказывая о новом кампусе БВШН, ректор проинформировал гостей о проделанных работах в направлении расширения огромной материально-технической базы кампуса. Помимо того, Эльмар Гасымов упомянул о двух студентах БВШН, которые в течение одного семестра прошли обучение в британском вузе. Он выразил уверенность, что работы в этом направлении будут продолжительными и студенты БВШН и в дальнейшем будут отправлены на обучение в Университет Heriot-Vatt.

Гости отметили, что придают важное значение сотрудничеству представляемого ими вуза с БВШН и выразили удовлетворенность расширением сотрудничества в этом направлении. Представители британского вуза в частности подчеркнули, что студенты БВШН показали более высокие результаты на экзаменах, чем студенты, обучающиеся в Эдинбургском и остальных кампусах Университета Heriot-Vatt. Они отметили, что показатели студентов БВШН достаточно высокие.

Отметим, что экзамены для студентов БВШН, обучающихся на бакалавриате по специальностям "Инженер по нефти и газу" и "Инженер-химик" на основе учебной программы Университета Heriot-Vatt, проводятся параллельно и в один день с экзаменами в этом британском вузе с учетом разницы в часовых поясах. Таким образом, предотвращаются возможные попытки студентов двух вузов обмениваться ответами на экзаменационные вопросы посредством электронных ресурсов.