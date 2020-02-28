Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с ректором Стамбульского технического университета, профессором Мехметом Караджа.

Как сообщили Report в Высшей школе, встреча состоялась в рамках Евразийского международного саммита высшего образования, организованного Евразийской ассоциацией университетов (EURAS) в Стамбуле (Турция), в котором участвовала делегация БВШН, возглавляемая Э.Гасымовым.

Во время встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Бакинской высшей школой нефти и Стамбульским техническим университетом в различных сферах преподавательской и научно-исследовательской деятельности.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным со сферой компьютерной инженерии, реализацией совместных академических программ, обменом преподавателями и студентами, реализацией SOCAR Turkey Energi, Бакинской высшей школой нефти и Стамбульским техническим университетом совместного инновационного проекта.

Участники встречи приняли решение подписать соответствующие соглашения по согласованным вопросам во время намеченного на 5-6 марта визита делегации, возглавляемой ректором Стамбульского технического университета Мехметом Караджа, в Бакинскую высшую школу нефти.

На встрече также присутствовал генеральный директор SOCAR Turkey Energi Заур Гахраманов.

Отметим, что Стамбульский технический университет – это высшее учебное заведение, специализирующееся в области инженерии и архитектуры и считающееся одним из ведущих технических университетов в мире.