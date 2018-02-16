Ректор БВШН вручил опаздывающим студентам будильники

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов, вручавший награды отличившимся студентам Высшей школы в различных номинациях, сделал неожиданный шаг.

Как сообщает Report, сказав, что хочет присудить специальный приз двум студентам – Фамилю Бабаеву и Абусупану Адыеву, он вручил каждому из них по будильнику.

Как оказалось, эти студенты чаще других опаздывают на занятия в вуз. Вручая "награды", ректор выразил надежду, что теперь, имея будильники, они никогда больше не будут опаздывать на уроки.