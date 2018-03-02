Ректор БВШН принял участие в Евразийском саммите по высшему образованию

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Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов принял участие в Евразийском Саммите по высшему образованию (EURIE), который был проведен в Стамбуле (Турция) Объединением университетов Евразии (EURAS), сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.

Главная цель саммита – содействовать развитию сотрудничества и обмену опытом в сфере высшего образования между университетами стран Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, а также обсуждению вопросов по расширению такого сотрудничества, в том числе в научно-технической, экономической и культурной областях.

В рамках поездки в Турцию состоялась встреча ректора с президентом EURAS, ректором Стамбульского Университета «Айдын», профессором Мустафой Айдыном, на которой были обсуждены перспективы укрепления партнерских отношений БВШН с высшими учебными заведениями, входящими в Объединение университетов Евразии, в сфере образования и научно-исследовательской деятельности.

Во время выставки, организованной в рамках саммита EURIE, Эльмар Гасымов встретился с ответственным сотрудником по вопросам развития международных связей Ближневосточного Технического университета (ODTÜ) Ибрагимом Йоргуном, с которым обсудил перспективы реализации совместных программ БВШН и ODTÜ по обучению студентов по новым специальностям.

Ректор Эльмар Гасымов принял участие в работе ряда семинаров и секций саммита, посвященных программе Erasmus+, вопросам интернационализации учебных программ, перспективам финансирования и обеспечения качества высшего образования, а также встретился с генеральным секретарем Ассоциации арабских университетов Султаном Абу Ораби и руководителями ряда других высших учебных заведений, участвовавших в саммите.