Ректор БВШН отправился в Великобританию

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов побывал с визитом в Университете Хериота-Ватта (УХВ), расположенного в столице Шотландии Эдинбурге (Великобритания). Как сообщили Report в БВШН, главной целью поездки стало дальнейшее развитие партнерских связей между двумя высшими учебными заведениями, рассмотрение вопросов, связанных с администрированием учебных программ, а также обсуждение новых сфер и направлений сотрудничества.

Первой состоялась встреча ректора Эльмара Гасымова с директором факультета инженерных и физических дисциплин УХВ Стефаном МакЛафлиным, на которой были обсуждены вопросы совершенствования управления учебным процессом. Во встрече приняли участие заведующая Центром английского языка и гуманитарных дисциплин Высшей школы Кяклик Гезалова и менеджер программ БВШН Наргиз Тарвердиева, а также представители УХВ: профессор Джон Форд, доктора Гилиан Томсон, Грейм Уайт, Стефан Хьюстон и Асгар Шамс, сотрудники университета Патрисия Вункар и Никола Гордон.

После детального обсуждения стороны договорились о дальнейшем совершенствовании учебного процесса и учебных программ для студентов Высшей школы. Были также рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой и проведением церемонии вручения дипломов выпускникам вуза в следующем году.

В ходе встречи ректора БВШН Эльмара Гасымова с ректором УХВ Ричардом Уильямсом были обсуждены пути дальнейшего развития и новые направления стратегического партнерства двух вузов, в том числе расширение действующей программы магистратуры и организация приема студентов на учебу в докторантуре в Высшей школе.

Университет Хериота-Ватта является официальным партнером Бакинской Высшей школы нефти в области подготовки специалистов-инженеров для нефтегазовой отрасли с 2012 года. Согласно договору о сотрудничестве двух вузов, выпускники Высшей школы получают двойные дипломы – УХВ и БВШН.