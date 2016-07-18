Ректор БВШН Эльмар Гасымов встретился со студентами, проходящими практику в ПО "Азерикимья"

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Делегация Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) во главе с ректором Эльмаром Гасымовым посетили завод Этилен-Полиэтилен Производственного объединения "Азерикимья", расположенного в городе Сумгайыт, в целях ознакомления с деятельностью студентов-практикантов БВШН и созданными для них условиями на практике.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям БВШН, во встрече также приняли участие председатель Наблюдательного совета ПО "Азерикимья", депутат Милли Меджлиса Мухтар Бабаев и возглавляемая им делегация.

До поездки на завод, делегации побывали на территории приморского бульвара города Сумгайыт и ознакомились с работами по созиданию, благоустройству, озеленению и строительству территории приморского бульвара.

Затем, делегации во главе с ректором БВШН Эльмаром Гасымовым и главой ПО "Азерикимья" Мухтаром Бабаевым отправились на различные производственные участки завода, где встретились со студентами, проходящими практику, со специалистами, возглавляющими практику и работающими со студентами. На встрече были проведены обсуждения и обмен мнениями в связи с деятельностью студентов, ходом практики и созданными условиями для них на заводе. Ректор Эльмар Гасымов выслушал мнения и узнал о предварительных впечатлениях студентов о практике. Затем он дал им свои рекомендации и призвал их с ответственностью отнестись к поручениям и рекомендациям специалистов завода, а также как можно больше воспользоваться возможностями, предоставленными им компанией SOCAR и БВШН для усовершенствования у них практических навыков и формирования их высококвалифицированными специалистами будущего. Затем он рассказал студентам о преимуществах профессии нефтяника и инженера, подчеркнул важность и значимость этой профессии для всей страны и ее экономики.

По окончанию визита ректор БВШН, поблагодарив руководство ПО "Азерикимья" за теплый прием и созданные условия для студентов БВШН на практике, выразил уверенность в том, что продуктивное сотрудничество, установленное между заводом и передовыми вузами страны внесет свой вклад как в деятельность вузов, так и в промышленность страны.



Отметим, что по сравнению с прошлым годом (42 студента) в этом году 62 студента БВШН, обучающиеся по специальностям "Инженер-химик" и "Инженер по автоматизации процессов", проходят летнюю производственную практику на различных производственных предприятиях завода Этилен-Полиэтилен ПО "Азерикимья".