Ректор АУЯ встретился со студентами-волонтерами

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Ректор Азербайджанского университета языков (АУЯ) Кямал Абдулла встретился со студентами-волонтерами IV Игр исламской солидарности и студентами, имеющими академическую задолженность.

Об этом Report сообщили из Департамента информации АУЯ.

Выразив признательность студентам-волонтерам за вклад, внесенный ими в общественную жизнь страны и активное участие в признании нашей страны в мировом масштабе, Кямал Абдулла заявил, что АУЯ обладает большим потенциалом.

Он заявил о возможности уступок на экзаменационной сессии участвовавшим на IV Играх исламской солидарности 1 000 студентам-волонтерам из данного университета и добавил об организации бесплатной летней школы для студентов, имеющих академическую задолженность.

На встрече обсудили вопросы, связанные с учебным процессом, экзаменационной сессией, преподаванием второго иностранного языка и пр., а также ответили на интересующие студентов вопросы.