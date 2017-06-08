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    Ректор АУЯ встретился со студентами-волонтерами

    На экзаменационной сессии волонтерам пойдут на уступки, а для студентов, имеющих академическую задолженность, организуют бесплатную летнюю школу

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Ректор Азербайджанского университета языков (АУЯ) Кямал Абдулла встретился со студентами-волонтерами IV Игр исламской солидарности и студентами, имеющими академическую задолженность.

    Об этом Report сообщили из Департамента информации АУЯ.

    Выразив признательность студентам-волонтерам за вклад, внесенный ими в общественную жизнь страны и активное участие в признании нашей страны в мировом масштабе, Кямал Абдулла заявил, что АУЯ обладает большим потенциалом.

    Он заявил о возможности уступок на экзаменационной сессии участвовавшим на IV Играх исламской солидарности 1 000 студентам-волонтерам из данного университета и добавил об организации бесплатной летней школы для студентов, имеющих академическую задолженность.

    На встрече обсудили вопросы, связанные с учебным процессом, экзаменационной сессией, преподаванием второго иностранного языка и пр., а также ответили на интересующие студентов вопросы.  

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