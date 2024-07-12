Ректор: Абитуриенты из западного региона проявляют большой интерес к карабахскому университету

Интерес к Карабахскому университету велик и среди абитуриентов из западного региона Азербайджана.

Интерес к Карабахскому университету велик и среди абитуриентов из западного региона Азербайджана.

Об этом в интервью западному бюро Report заявил ректор вуза Шахин Байрамов.

"В эти дни мы проводим встречи в западном регионе, связанные с презентацией Карабахского университета. Во время этих встреч мы предоставляем подробную информацию о целях и будущих планах вуза, отвечаем на вопросы абитуриентов и родителей. Мы видим, что у них большой интерес к Карабахскому университету. Среди абитуриентов много желающих учиться в данном вузе. Это нас радует", - сказал он.

По словам Ш.Байрамова, большая часть этих абитуриентов – это те, кто добился высоких результатов на экзаменах:

"Я думаю, что молодежь из этого региона составит значительную часть первых студентов, которые будут участвовать в становлении Карабахского университета".

Ректор также отметил, что презентация Карабахского университета будет проведена и в других регионах страны.