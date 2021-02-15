Рекордное число желающих стать директорами школ прошли регистрацию

Для участия в конкурсе 4 992 кандидата прошли электронную регистрацию

Завершен электронный прием документов по приему на должность директоров в общеобразовательных учреждениях, входящих в систему Министерства образования Азербайджана.

Как сообщили Report в министерстве, для участия в конкурсе 4 992 кандидата прошли электронную регистрацию.

Из них подтверждены электронные заявления 3 743 кандидата. Этот показатель является рекордным по сравнению с показателями конкурсов по приему на должность директоров за прошлые годы.

Конкурс состоит из четырех этапов (прием электронных заявлений, экзамен, собеседование и распределение по вакантным местам). В настоящее время проходит процесс проверки электронных заявлений. По окончании этого процесса будет дана информация о дате проведения тестового этапа.

В ходе тестового экзамена кандидатам будут представлены 60 тестовых заданий на логическое мышление, знание законодательств в области труда и образования.

Проходной балл на должности директоров государственных общеобразовательных учреждений будет определен с учетом результатов тестовых экзаменов и количества вакантных мест.