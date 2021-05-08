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Рекомендация министра родителям: Выбирайте школу рядом с вашим домом

Рекомендация министра родителям: Выбирайте школу рядом с вашим домом Ученик лучше усваивает уроки в начальной школе
Наука и образование
8 мая 2021 г. 17:22
Рекомендация министра родителям: Выбирайте школу рядом с вашим домом
Эмин Амруллаев

"В любой школе Баку и Сумгайыта есть отличники и отстающие ученики. Мы рекомендуем выбирать школу рядом с домом. Это важно с точки зрения физической утомляемости ученика”.

Как сообщает Report, об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, можно учиться где угодно: "Лучше, чтобы ученик получал начальное образование рядом со своим домом. На каком языке родители говорят дома, желательно отдавать своего ребенка в школу с обучением на этом языке. Ученик лучше усваивает уроки в начальной школе. Каждый день дома полезно спрашивать ученика, что он проходил сегодня, поддерживать его, обсуждать".

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Версия на английском языке Education minister advises parents to opt for schools near their homes
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