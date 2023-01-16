Регистрация на получение образовательных кредитов завершится в феврале

16 февраля в 00:00 завершается регистрация на получение образовательного студенческого кредита на осенний семестр 2022-2023 учебного года.

16 февраля в 00:00 завершается регистрация на получение образовательного студенческого кредита на осенний семестр 2022-2023 учебного года.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

Для получения образовательного кредита на весенний семестр студенты могут обратиться в Фонд образовательных студенческих кредитов в электронном виде с нотариально заверенным заявлением.

Нотариально заверенное заявление, полученное на осенний семестр, действительно и для весеннего семестра.

Отметим, что в осеннем семестре 2022-2023 учебного года образовательными кредитами воспользовались в общей сложности 5 560 студентов. 2 120 из них получили социальные, 3 440 - стандартные кредиты.