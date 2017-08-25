Регистрация поступивших в вузы абитуриентов продлена

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Срок регистрации абитуриентов, поступивших (после первого этапа) в высшие учебные заведения, и бакалавров, принятых на вакантные места магистратуры, продлен.
Об этом сообщили Report в Государственном экзаменационном центре.
Так, регистрация абитуриентов, поступивших (после первого этапа) в высшие учебные заведения, и бакалавров, принятых на вакантные места магистратуры, продлена до 28 августа.
До 17:00 28 августа принятые в вузы абитуриенты и бакалавры должны пройти регистрацию, представив документы в высшие учебные заведения, куда поступили.
Список требуемых документов для зачисления абитуриенты могут получить из вуза.
Непрохождение регистрации в учебном заведении будет расцениваться как отказ от получения образования по соответствующей специальности.
Напомним, что регистрация абитуриентов по приему на вакантные плановые места высших учебных заведений продлится до 31 августа.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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