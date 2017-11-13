Региональный руководитель компании Halliburton побывал в БВШН

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Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) и компании Halliburton стали главной темой встречи ректора БВШН Эльмара Гасымова и старшего менеджера компании по Западно-Каспийскому региону Даррела Ланкастера. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в ней также принял участие менеджер Halliburton по работе с государственными организациями в Азербайджане Анар Алиев.

Приветствовав гостей, ректор рассказал об основных направлениях деятельности вуза, отметив, что этот год стал особо знаменательным для БВШН: с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева прошло торжественное открытие кампуса Высшей школы, вручены дипломы первым выпускникам БВШН, а сам вуз стал рекордсменом по числу президентских стипендиатов и студентов, набравших на вступительных экзаменах 700 баллов. Он сообщил, что большинство выпускников уже приняты на работу в ведущие международные компании, в том числе в Halliburton, что, по его словам, позволит упрочить плодотворное сотрудничество компании с БВШН. Эльмар Гасымов также пригласил главу офиса Halliburton в регионе выступить перед студентами Высшей школы с презентацией о своей профессиональной карьере и опыте руководителя.

Как отметил старший менеджер Halliburton по Западно-Каспийскому региону Даррел Ланкастер, компания придает важное значение партнерству с БВШН. Студенты вуза, говорилось на встрече, всегда активно проявляют себя во время стажировки, а выпускники БВШН уже зарекомендовали себя как перспективные молодые специалисты. По словам гостей, воспитанников Высшей школы отличают глубокие профессиональные знания, хорошие практические навыки, необходимые деловые качества и ответственное отношение к работе. Даррел Ланкастер подчеркнул, что компания заинтересована в укреплении взаимовыгодного сотрудничества с БВШН, и выразил благодарность руководству вуза за подготовку высококвалифицированных инженеров для нефтегазовой отрасли в соответствии с самыми современными международными требованиями.