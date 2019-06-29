Реформы образования в минувшем учебном году - что думают эксперты? - МНЕНИЯ

Последние годы можно охарактеризовать как период расцвета образования, углубления реформ в этой сфере. Развитие образования является приоритетным направлением государственной политики. Благодаря утвержденным стратегиям и программам в сфере образования были значительно увеличены расходы госбюджета на образование, составив в нынешнем году 2,3 млрд манатов, что выше по сравнению с показателем 2013 года (1,4 млрд манатов) на 60%. По сравнению с 2003 годом расходы на образование возросли более чем в 9 раз.

Благодаря заботе и вниманию президента Ильхама Алиева, по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой была проведена большая работа по модернизации инфраструктуры общеобразовательных учреждений. За минувшие 5 лет было построено или капитально отремонтировано более 600, а в 2003-2018 гг. - более 3200 школ.

Впервые в отдаленных селах был внедрен опыт школ модульного типа. В 2017-2018 годах были сданы в эксплуатацию 243 такие школы. В 2018-2019 учебном году в 24 районах будут сданы в эксплуатацию еще 50 школ модульного типа, рассчитанных на 3520 ученических мест. В результате мер, проводимых в сфере строительства школ, значительно улучшились условия обучения более 1 миллиона учеников. Подписанные недавно президентом распоряжения об усилении материально-технической базы учебных заведений являются очередным ярким примером заботы государства о развитии образования.

Так, согласно этим распоряжениям, на строительство школ модульного типа в регионах выделено 18 миллионов манатов, на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию учебных заведений в городе Баку и его окрестностях - 40 миллионов манатов, на газификацию учебных заведений – 5,7 миллионов манатов. Проводимые работы позволят модернизировать образовательную инфраструктуру и повысить показатели качества в этой сфере.

Report поинтересовался мнением депутатов и экспертов о том, какими новшествами и реформами запомнился 2018/2019 учебный год.

Эксперт в сфере образования Надир Исрафилов "В прошлом учебном году значительно обновилось законодательство в области образования"

По мнению эксперта по образованию Надира Исрафилова, 2018/2019 учебный год запомнился принятием закона "Об общем образовании": "Смена мест обучения школьников фиксируется в электронном формате, что позволяет вести этот процесс прозрачно. Предоставление общеобразовательным учреждениям полномочий вести предпринимательскую деятельность даст возможность расширить материально-техническую базу этих учебных заведений. В прошлом учебном году значительно обновилось законодательство в области образования".

Эксперт напомнил, что в прошлом учебном году был принят пакет предложений о внесении 62-х поправок в закон "Об образовании", а также принят закон "О профессиональном образовании": "Поправки коснулись всех ступеней образования. В то же время были внедрены новые подходы к развитию среднего специального образования. Так, на основании поправок в закон "Об образовании", выпускники колледжей получили право на поступление в высшие учебные заведения без сдачи приемных экзаменов. Кроме того, была значительно усовершенствована система внутришкольного оценивания, оптимизирована учебная нагрузка учащихся с учетом мнения учителей и родителей. Увеличение численности классов с определенных уклоном, несомненно, можно отнести к достижениям. Отрадно также и совершенствование механизмов управления".

Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа "За этот период были предприняты меры по повышению качества образования, что, в определенной степени, способствовало получению школьниками и студентами новых знаний"

По словам депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы, прошлый учебный год запомнился значительными изменениями в сфере образования: "За этот период были предприняты меры по повышению качества образования, что, в определенной степени, способствовало получению школьниками и студентами новых знаний. Стоит особо отметить вопрос оценивания. Решение проблемы диагностического оценивания позволило выявить больше знаний и навыков. На мой взгляд, одной из наиболее успешных реформ в сфере образования стал учет результатов выпускных экзаменов на приемных экзаменах. Эти поправки устранили трудности в данной сфере, позволив в итоге ученику сэкономить время и не растрачивать энергию. Отмена суммативов тоже достойна всяческих похвал. Снижение количества экзаменов в младших классах, определенно, позитивный фактор".

Эксперт в области образования Кямран Асадов сообщил Report, что одним из важных факторов, влияющих на качество образования, является степень охвата дошкольного образования: "В прошлом учебном году степень привлечения пятилеток к дошкольному образованию достигла 75%. В результате работы, проводимой с одаренными детьми, в прошлом учебном году наблюдался рост числа участников республиканских олимпиад по различным предметам. Всего в олимпиадах приняли участие 33 тысячи учеников, что в 5 раз превышает показатель 2013 года".

Эксперт напомнил, что в 2018/2019 учебном году 62% школ в Азербайджане были обеспечены интернетом: "Таким образом, число школ, подключенных к интернету и Азербайджанской образовательной сети, достигло 2746. В прошлом учебном году были введены новый регламент и процедуры в области подготовки учебников. При Институте образования был создан Центр обучающих ресурсов, к процессу работы над учебниками были привлечены специалисты данной области, изучен опыт передовых систем образования, внедрены инновации, в результате чего на основе новой концепции был запущен процесс создания запасных учебных пособий для общеобразовательных школ".

Эксперт в области образования Кямран Асадов: "Положительно оцениваю работы и реформы, проведенные в 2018/2019 учебном году. Полагаю, что все это ускорит развитие образования в стране"

По мнению эксперта, в прошлом учебном году, как и в предшествующие периоды, повысился уровень профессионализма учителей: "Возросло число не только желающих стать преподавателями, но и начавших трудовую деятельность в этом направлении. В 2018/2019 учебном году, в целом, на основе бессрочного договора на работу было принято 4053 учителей, а на основе срочных договоров - 4500, что является наиболее высоким за последние годы показателем замещения вакантных мест. В целом, за последние 5 лет качественно улучшился преподавательский состав школ, на работу было принято более 20 тысяч молодых учителей. В целом, положительно оцениваю работы и реформы, проведенные в 2018/2019 учебном году. Полагаю, что все это ускорит развитие образования в стране".