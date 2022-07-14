РЦСС: За шесть месяцев года зафиксировано 5747 подземных толчков

14 июля состоялось заседание научно-технического совета Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) при НАНА.

14 июля состоялось заседание научно-технического совета Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) при НАНА.

Как сообщает Report, в заседании приняли участие члены совета, руководители и сотрудники соответствующих отделов центра.

Гендиректор Центра, членкор НАНА, профессор Гурбан Етирмишли рассказал о стоящих на повестке заседания вопросах.

Гендиректор отметил, что первая половина 2022 года была успешной для РЦСС. Центром достигнут ряд успехов в сфере международного сотрудничества.

Гендиректор отметил, что представители Оксфордского университета Великобритании совместно с сотрудниками центра проводят исследования в Азербайджане, также расширяется сотрудничество с братской Турцией.

На заседании были представлены результаты научных исследований, проведенных соответствующими отделами РЦСС в первом полугодии 2022 года, а также отчеты о проделанной работе.

Начальник "Бюро исследований землетрясений", доктор философии в области наук о Земле Саида Исмайлова в своем выступлении отметила, что в первом полугодии 2022 года был проведен анализ сейсмичности на основе 42 цифровых данных.

За шесть месяцев этого года бюро зарегистрировало 5747 подземных толчков. Из них 1802 - местные (территория Азербайджана), 1617 - региональные и 1627 - отдаленные землетрясения.

Отметим, что в первом полугодии 2022 года на территории Азербайджана было зафиксировано 20 землетрясений магнитудой выше 3. В Азербайджане и прилегающих к нему территориях зафиксировано 7 ощутимых землетрясений.

Затем руководители соответствующих отделов РЦСС представили отчеты о проделанной работе за шесть месяцев 2022 года.

В завершении были даны ответы на вопросы по представленным отчетам, отчеты были приняты.