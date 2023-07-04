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РЦСС: У Азербайджана нет сейсмологической карты, отвечающей современным требованиям

РЦСС: У Азербайджана нет сейсмологической карты, отвечающей современным требованиям У Азербайджана нет сейсмологической карты, отвечающей современным требованиям.
Наука и образование
4 июля 2023 г. 11:40
РЦСС: У Азербайджана нет сейсмологической карты, отвечающей современным требованиям

У Азербайджана нет сейсмологической карты, отвечающей современным требованиям.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА, член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Йетирмишли на пресс-конференции, посвященной землетрясению в Каспийском море,.

По его словам, в настоящее время совместно с МЧС ведется работа в этом направлении.

Он отметил, что в последний раз подобная карта была разработана в Азербайджане в 1957 году: "С нашей стороны было сделано предложение о новой карте, ведется работа".

Отметим, что 4 июля в 00:01 по местному времени в Каспийском море было зафиксировано землетрясение. Землетрясение силой около 6 баллов ощущалось в Губе, Хачмазе, Шабране, Сиязани, до 5-4 баллов в Сумгайыте, на Абшеронском полуострове и близлежащих районах. Магнитуда толчков составила 5,5, а глубина - 65 км. Никаких разрушений и жертв нет.

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