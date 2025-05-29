Разъяснены изменения в правилах приема в лицеи и гимназии в Азербайджане

В Азербайджане на 2025-2026 учебный год начат прием в 7-й класс ряда лицеев и гимназий в Баку и различных регионах страны, где прием учащихся осуществляется посредством централизованного экзамена.

В Азербайджане на 2025-2026 учебный год начат прием в 7-й класс ряда лицеев и гимназий в Баку и различных регионах страны, где прием учащихся осуществляется посредством централизованного экзамена.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Институт образования Азербайджана.

Согласно информации, учитывая большую заинтересованность учащихся в обучении в лицеях, в 2025-2026 учебном году в порядке исключения прием будет осуществляться в V, VI и VIII классы.

"Таким образом, в централизованном вступительном экзамене будет обеспечено участие также учащихся IV, V и VII классов (т.е. тех, кто в 2025-2026 учебном году перейдет в V, VI и VIII классы)", - говорится в информации.