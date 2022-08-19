Разработан предварительный вариант нового устава НАНА

Разработан предварительный вариант нового устава Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Об этом Report заявил вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли.
Он напомнил, что в соответствии с подписанным президентом Ильхамом Алиевым указом отведено три месяца на проведение новых структурных реформ в НАНА, определение структуры и подготовку и представление устава: "По этим структурным направлениям проводится работа, обсуждения. Надеюсь, что и на сегодняшнем заседании Президиума пройдут обсуждения в этом направлении. Также продолжается работа по разработке нового устава. Мы подготовили предварительный образец устава в новом формате. В ближайшее время продолжится его обсуждение с членами Уставной комиссии, после чего он будет передан на обсуждение в Президиум".