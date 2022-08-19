Разработан предварительный вариант нового устава НАНА

Разработан предварительный вариант нового устава Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Разработан предварительный вариант нового устава Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Об этом Report заявил вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли.

Он напомнил, что в соответствии с подписанным президентом Ильхамом Алиевым указом отведено три месяца на проведение новых структурных реформ в НАНА, определение структуры и подготовку и представление устава: "По этим структурным направлениям проводится работа, обсуждения. Надеюсь, что и на сегодняшнем заседании Президиума пройдут обсуждения в этом направлении. Также продолжается работа по разработке нового устава. Мы подготовили предварительный образец устава в новом формате. В ближайшее время продолжится его обсуждение с членами Уставной комиссии, после чего он будет передан на обсуждение в Президиум".