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Разработан новый метод быстрой оценки дистанции до астероидов

Разработан новый метод быстрой оценки дистанции до астероидов Американские ученые из Университета Дьюка предложили метод, позволяющий значительно быстрее определять расстояние до астероидов. Это поможет рассчитывать их орбиты и оценивать риски столкновений.
Наука и образование
19 февраля 2025 г. 00:19

Американские ученые из Университета Дьюка предложили метод, позволяющий значительно быстрее определять расстояние до астероидов. Это поможет рассчитывать их орбиты и оценивать риски столкновений.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном издании The Astronomical Journal (TAJ).

Отмечается, что сегодня технологии позволяют отслеживать крупные астероиды в главном поясе астероидов, но более мелкие объекты диаметром 100–200 метров остаются сложными для обнаружения. Несмотря на меньшие размеры, они могут вызвать масштабные разрушения при столкновении с Землей.

В новом исследовании команда использовала технику топоцентрического параллакса, основанную на вращении Земли.

"Когда астероиды наблюдаются в короткие временные промежутки, основная неопределенность в расчете их орбит связана с расстоянием до них", - объяснили авторы открытия.

Новый метод позволил определить расстояние до астероида всего за одну ночь наблюдений, что значительно ускоряет процесс.

Технологию протестировали как на синтетических данных, так и на реальных наблюдениях. В тестах с синтетическими данными метод показал точность до 98,7% для астероидов, находящихся на расстоянии около 0,3 астрономических единицы (а.е.) от Земли. Реальные наблюдения двух астероидов подтвердили эффективность метода, хотя точность оказалась немного ниже - около 97%.

Исследователи считают, что их метод может быть успешно применен с использованием данных обсерватории Веры Рубин (VRO), которая начнет работу в 2025 году. VRO будет сканировать небо Южного полушария Земли каждые несколько ночей, что позволит обнаруживать даже небольшие астероиды.

Ученые также отметили, что использование нескольких обсерваторий в разных точках Земли может еще больше повысить точность измерений. Это особенно важно для отслеживания околоземных объектов, которые могут представлять угрозу для нашей планеты.

Ранее астрономы предупредили о риске столкновения с Землей или Луной астероида YR4 в 2032 году.

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