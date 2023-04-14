Раван Гасанов: Азербайджан является прямым историческим наследником и хранителем богатого албанского этнокультурного наследия

10:36

Азербайджан является прямым историческим наследником и хранителем богатого албанского этнокультурного наследия, древней и раннесредневековой культуры Кавказской Албании, всего исторического и религиозного наследия, созданного этносом, проживавшим на этой территории в последующие века.

Как сообщает Report, исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов сказал об этом на 10-й международной конференции "Кавказская Албания: Религиозная и общественная жизнь".

По его словам, Азербайджан играет роль главного исследовательского центра в мире по систематическому изучению истории и этнокультурного наследия Кавказской Албании: "Исследование важных проблем албановедения в области истории, археологии, антропологии, этнологии, лингвистики, архитектуры и искусства, сохранение и защита албанского этнокультурного наследия является одним из важных направлений политики мультикультурализма нашей страны".