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Раван Гасанов: Азербайджан является прямым историческим наследником и хранителем богатого албанского этнокультурного наследия

Раван Гасанов: Азербайджан является прямым историческим наследником и хранителем богатого албанского этнокультурного наследия 10:36
Наука и образование
14 апреля 2023 г. 11:42
Раван Гасанов: Азербайджан является прямым историческим наследником и хранителем богатого албанского этнокультурного наследия

Азербайджан является прямым историческим наследником и хранителем богатого албанского этнокультурного наследия, древней и раннесредневековой культуры Кавказской Албании, всего исторического и религиозного наследия, созданного этносом, проживавшим на этой территории в последующие века.

Как сообщает Report, исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов сказал об этом на 10-й международной конференции "Кавказская Албания: Религиозная и общественная жизнь".

По его словам, Азербайджан играет роль главного исследовательского центра в мире по систематическому изучению истории и этнокультурного наследия Кавказской Албании: "Исследование важных проблем албановедения в области истории, археологии, антропологии, этнологии, лингвистики, архитектуры и искусства, сохранение и защита албанского этнокультурного наследия является одним из важных направлений политики мультикультурализма нашей страны".

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Версия на азербайджанском языке Rəvan Həsənov: "Azərbaycan zəngin alban etnomədəni irsinin birbaşa tarixi varisi və qoruyucusudur"

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