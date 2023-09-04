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Расторгнуты трудовые договоры с 743 педагогами, не прошедшими переаттестацию

Расторгнуты трудовые договоры с 743 педагогами, не прошедшими переаттестацию Расторгнуты трудовые договоры с 743 педагогами, не прошедшими переаттестацию.
Наука и образование
4 сентября 2023 г. 15:13
Расторгнуты трудовые договоры с 743 педагогами, не прошедшими переаттестацию

Расторгнуты трудовые договоры с 743 педагогами, не прошедшими переаттестацию.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Министерстве науки и образования.

29 августа этого года был организован повторный экзамен для учителей, не набравших соответствующий проходной балл в прошлом году. Из 743 учителей (6 процентов участников), не прошедших предварительный этап экзамена, 606 человек не набрали минимальный проходной балл на повторном экзамене, а 137 человек не приняли участие в экзамене.

С сегодняшнего дня в соответствии с ”Порядком аттестации педагогов, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях (иных государственных образовательных учреждениях в отношении педагогов общего образования)" и Трудовым кодексом, образовательными учреждениями начат процесс расторжения трудового договора этих педагогов.

Особое внимание будет уделено обращениям нуждающихся в социальной защите педагогов, не прошедших переаттестацию. С целью организации работы с этими учителями в Управлении образования города Баку, Абшеронско-Хызинском, Гянджа-Дашкесанском и Губа-Хачмазском региональных управлениях образования начали действовать комиссии.

Всего в повторном аттестационном экзамене приняли участие 1 939 учителей. Из них 1 334 человека набрали проходной балл и получили право на участие в следующем этапе.

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Версия на азербайджанском языке Təkrar sertifikatlaşdırmadan keçməyən 743 müəllimin əmək müqaviləsinə xitam verilib

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