Расширяется сотрудничество между ADA и университетом Джорджа Вашингтона

В Университете ADA состоялась встреча с делегацией американского Университета Джорджа Вашингтона.

В Университете ADA состоялась встреча с делегацией американского Университета Джорджа Вашингтона.

Об этом Report сообщили в Университете ADA.

На встрече ректор Университета ADA, посол Хафиз Пашаев сказал, что первоначальное сотрудничество с Университетом Джорджа Вашингтона по программе двойного диплома расширяется в результате успешной реализации программы и поддержки партнеров. Сообщив о зачислении на программу двойного диплома 6 разных групп студентов, ректор отметил: "Отрадно, что с Университетом Джорджа Вашингтона мы переходим на новый формат сотрудничества "4+1". Такой формат позволит абитуриентам получить степень бакалавра в Университете ADA и степень магистра в Университете Джорджа Вашингтона".

Декан факультета информационных технологий и инженерии Университета ADA Абзатдин Адамов поделился результатами реализации программы двойного диплома на данный момент. Декан подчеркнул, что отработаны механизмы развития сотрудничества с профессорами Университета Джорджа Вашингтона. Будущее сотрудничество будет включать подготовку докторантов и подбор профессорско-преподавательского состава.

Говоря о важности расширения глобального сотрудничества для Университета Джорджа Вашингтона, декан Джон Лак отметил, что Университет ADA занимает особое место в этом сотрудничестве: "В рамках нашего визита в Баку мы обсудили наши дальнейшие планы и программы. В рамках формата "4+1" получение студентами зарубежного опыта по своим направлениям – одна из многих обсуждаемых тем".

Министр науки и образования Эмин Амруллаев подчеркнул, что программа двойного диплома будет полезной в деле подготовки местных кадров.

"Помимо подготовки конкурентоспособной молодежи программы двойных дипломов также способствовали повышению профессионализма преподавателей, реализации совместных исследовательских проектов и развитию университетов», - добавил министр.

Представители Университета Джорджа Вашингтона отметили, что программы двойных дипломов укрепляют университетско-промышленное партнерство, способствуют международному обмену опытом.

Своими рекомендациями по реализации программ двойного диплома поделились заместитель министра цифрового развития и транспорта Фарид Ахмедов, вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

Была отмечена крайняя важность поддержки бизнес-сектора для развития исследовательской экосистемы и верного распределения по секторам менторами академии выпускников программы.

Отметим, что Университет ADA предлагает совместную с Университетом Джорджа Вашингтона программу двойного диплома по специальностям "компьютерные науки и дата-аналитика" с 2020 года и "электротехника и электроэнергетика" с 2021 года. По итогам визита декана Университета Джорджа Вашингтона Джона Лака и двусторонних переговоров планируется расширение этих программ, подготовка докторантов и привлечение профессорско-преподавательского состава.

В рамках программы двойных дипломов посредством "Адаптированной программы" студенты бакалавриата факультета информационных технологий и инженерии Университета ADA будут приниматься непосредственно на годичные магистерские программы. Расширение сотрудничества между обоими университетами нашло отражение в подписанном "Соглашении о намерениях".

Отметить, что в состав делегации Университета Джорджа Вашингтона вошли декан факультета инженерии и прикладных наук Джон Лак, профессор факультета электротехники и компьютерной инженерии Тариг-эль Газари и профессор факультета компьютерных наук Стефан Кайслер.