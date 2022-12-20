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Расширен перечень лиц, имеющих право на использование социального студенческого кредита

Расширен перечень лиц, имеющих право на использование социального студенческого кредита Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила предоставления образовательных студенческих кредитов за счет средств Фонда образовательных студенческих кредитов", утвержденные постановлением Кабинета министров от 24 июля 2021 года.
Наука и образование
20 декабря 2022 г. 11:11
Расширен перечень лиц, имеющих право на использование социального студенческого кредита

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила предоставления образовательных студенческих кредитов за счет средств Фонда образовательных студенческих кредитов", утвержденные постановлением Кабинета министров от 24 июля 2021 года.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, в перечень лиц, имеющих право на использование социального студенческого кредита, включены граждане, получающие трудовую пенсию в связи с потерей кормильца, а также участники военных действий за территориальную целостность страны, которым было присвоено звание "Ветеран войны".

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Версия на азербайджанском языке Sosial təhsil tələbə kreditindən istifadə etmək hüququ olan şəxslərin siyahısı genişləndirilib

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