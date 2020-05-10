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Расписание школьных телеуроков на завтра

​Расписание школьных телеуроков на завтра

Обнародовано расписание школьных занятий на 11 мая в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş.

Как передает Report со ссылкой на министерство, с 11 марта на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş при организационной поддержке минобразования для учащихся транслируется программа "Время урока", в рамках которой пять дней в неделю проводятся телеуроки. Занятия охватывают все классы.

Для тех, кто не сможет посмотреть "Время урока" перед экраном, уроки доступны на официальном YouTube-канале министерства образования (https://www.youtube.com/playlist…) в Facebook, на портале видеоуроков министерства образования (https://video.edu.az/), а также на странице Facebook телеканала "Образование". 

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