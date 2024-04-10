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Раскрыта 60-летняя тайна Луны

Раскрыта 60-летняя тайна Луны Ученые Лунной и Планетарной лаборатории Университета Аризоны впервые в деталях реконструировали историю ранней Луны около четырех миллиардов лет назад.
Наука и образование
10 апреля 2024 г. 08:27
Раскрыта 60-летняя тайна Луны

Ученые Лунной и Планетарной лаборатории Университета Аризоны впервые в деталях реконструировали историю ранней Луны около четырех миллиардов лет назад.

Как передает Report, результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Geoscience, помогают раскрыть тайну возникновения базальтовых лунных пород с аномально высоким содержанием титана, которые были привезены астронавтами на Землю около 60 лет назад.

Согласно общепринятому сценарию, Луна образовалась в результате столкновения молодой Земли с карликовой планетой Тейей. Обломки, выброшенные на орбиту, постепенно сливались, охлаждались и затвердевали, образуя естественный спутника планеты. Вероятно, Луна первое время была покрыта глобальным океаном магмы, которая сформировала мантию и кору, а под поверхностью остатки лавы кристаллизовались в плотные минералы из титана и железа - ильмениты.

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