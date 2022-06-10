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Прогноз приема в вузы в этом году превысит 50 тысяч

Прогноз приема в вузы в этом году превысит 50 тысяч "Сегодня в стране 50% достигших 16-17 лет людей не осваивают никакой профессии. С учетом того, что в стране ежегодно рождается около 150 тыс. детей, то примерно у 75 тыс. человек нет профессии".
Наука и образование
10 июня 2022 г. 12:00
Прогноз приема в вузы в этом году превысит 50 тысяч

"Сегодня в стране 50% достигших 16-17 лет людей не осваивают никакой профессии. С учетом того, что в стране ежегодно рождается около 150 тыс. детей, то примерно у 75 тыс. человек нет профессии".

Как сообщает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев сказал, выступая на презентации 12-го номера журнала "Абитуриент".

Министр отметил, что в этом году прогноз приема превысит 50 тысяч (в прошлом году составил около 49 тыс. - Report).

"Сейчас более 60% граждан получают высшее образование за счет государства. Государство оплачивает обучение около 17 тыс. детей из семей шехидов, студентов-переселенцев. В некоторых университетах 70-75% студентов – суббакалавры и это не отрадно".

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