Прогноз приема в вузы в этом году превысит 50 тысяч

"Сегодня в стране 50% достигших 16-17 лет людей не осваивают никакой профессии. С учетом того, что в стране ежегодно рождается около 150 тыс. детей, то примерно у 75 тыс. человек нет профессии".

"Сегодня в стране 50% достигших 16-17 лет людей не осваивают никакой профессии. С учетом того, что в стране ежегодно рождается около 150 тыс. детей, то примерно у 75 тыс. человек нет профессии".

Как сообщает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев сказал, выступая на презентации 12-го номера журнала "Абитуриент".

Министр отметил, что в этом году прогноз приема превысит 50 тысяч (в прошлом году составил около 49 тыс. - Report).

"Сейчас более 60% граждан получают высшее образование за счет государства. Государство оплачивает обучение около 17 тыс. детей из семей шехидов, студентов-переселенцев. В некоторых университетах 70-75% студентов – суббакалавры и это не отрадно".