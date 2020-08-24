Рамиз Мехтиев вышел в отпуск

Президент Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) Рамиз Мехтиев вышел в отпуск Как сообщает Report, в конце прошлой недели он отправился в служебный отпуск. Сотрудники НАНА сообщили Report, что, несмотря на отпуск, Рамиз Мехтиев в настояще

Президент Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) Рамиз Мехтиев вышел в отпуск.

Как сообщает Report, в конце прошлой недели он отправился в служебный отпуск. Сотрудники НАНА сообщили Report, что несмотря на отпуск, Рамиз Мехтиев в настоящее время находится на работе. Пресс-служба НАНА не прояснила данный вопрос.

Отметим, что 18 августа зять Р.Мехтиева, экс-депутат Милли Меджлиса Ильхам Алиев, вопреки карантинному режиму, провел свадебную церемонию. Решением Абшеронского районного суда экс-депутату Ильхаму Алиеву и его свату Ровшану Мустафаеву назначена мера пресечения в виде ареста на 15 суток.

Экс-ректор БГУ Абель Магеррамов, советник президента НАНА Али Аббасов, заместитель исполнительного секретаря Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов, омбудсмен Сабина Алиева, глава Филармонии Мурад Адыгезалзаде и его супруга Айсель Адыгезалзаде оштрафованы на 400 манатов. Партия "Йени Азербайджан" вынесла С.Новрузову выговор. Оштрафованы еще 17 гостей свадебной церемонии.