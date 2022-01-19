Рамиз Мехтиев прокомментировал ряд неприятных инцидентов в Институте истории

Президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев прокомментировал освещение в СМИ орфографического словаря, изданного Институтом языкознания, и ряд неприятных инцидентов в Институте истории.

Президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев прокомментировал освещение в СМИ орфографического словаря, изданного Институтом языкознания, и ряд неприятных инцидентов в Институте истории.

Как передает Report, на заседании Президиума НАНА академик заявил, что царящая в Институте истории нездоровая рабочая обстановка является результатом бессмысленных интриг, доставшихся в наследство от предыдущего руководителя института.

"Я обеспокоен углублением слухов в институте, анонимными письмами некоторых сотрудников о своих коллегах и нерешительностью руководства института перед лицом всего этого. Как главу НАНА меня не удовлетворяют разъяснения, данные лицами, ответственными за издание орфографического словаря. Жду от них более серьезных и разумных объяснений", - сказал Р.Мехтиев.