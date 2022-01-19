О нас
Report Georgia
Аудио новости

Рамиз Мехтиев прокомментировал ряд неприятных инцидентов в Институте истории

Рамиз Мехтиев прокомментировал ряд неприятных инцидентов в Институте истории Президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев прокомментировал освещение в СМИ орфографического словаря, изданного Институтом языкознания, и ряд неприятных инцидентов в Институте истории.
Наука и образование
19 января 2022 г. 23:41
Рамиз Мехтиев прокомментировал ряд неприятных инцидентов в Институте истории

Президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев прокомментировал освещение в СМИ орфографического словаря, изданного Институтом языкознания, и ряд неприятных инцидентов в Институте истории.

Как передает Report, на заседании Президиума НАНА академик заявил, что царящая в Институте истории нездоровая рабочая обстановка является результатом бессмысленных интриг, доставшихся в наследство от предыдущего руководителя института.

"Я обеспокоен углублением слухов в институте, анонимными письмами некоторых сотрудников о своих коллегах и нерешительностью руководства института перед лицом всего этого. Как главу НАНА меня не удовлетворяют разъяснения, данные лицами, ответственными за издание орфографического словаря. Жду от них более серьезных и разумных объяснений", - сказал Р.Мехтиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ramiz Mehdiyev Tarix İnstitutunda baş verən xoşagəlməz hallara münasibət bildirib

Экслюзивные новости

Азербайджан рассчитывает и дальше выходить на европейский спотовый рынок газа 
Азербайджан рассчитывает и дальше выходить на европейский спотовый рынок газа 
19 января 2022 г. 17:51
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
19 января 2022 г. 15:33
Бечич: Важно создать предпосылки для полной либерализации визового режима между Азербайджаном и Черногорией
Бечич: Важно создать предпосылки для полной либерализации визового режима между Азербайджаном и Черногорией
19 января 2022 г. 15:21
Бечич: Документ о стратегическом партнерстве позволит укрепить связи Азербайджана и Черногории
Бечич: Документ о стратегическом партнерстве позволит укрепить связи Азербайджана и Черногории
19 января 2022 г. 14:25
Посол Китая поблагодарила Азербайджан
Посол Китая поблагодарила Азербайджан
19 января 2022 г. 12:01
Посол: Сотрудничество Азербайджана и Китая в борьбе с пандемией - пример для других стран
Посол: Сотрудничество Азербайджана и Китая в борьбе с пандемией - пример для других стран
19 января 2022 г. 11:04
Чингиз Аскеров: Вопрос нехватки судей решается
Чингиз Аскеров: Вопрос нехватки судей решается
19 января 2022 г. 09:47
Назначен новый начальник секретариата МВД
Назначен новый начальник секретариата МВД
18 января 2022 г. 09:29
Беспорядки в Казахстане не отразились на транзите нефти через Баку
Беспорядки в Казахстане не отразились на транзите нефти через Баку
17 января 2022 г. 16:36
Уникальные жемчужины Карабаха, хранящиеся в Тбилисском музее истории - РЕПОРТАЖ
ФотоУникальные жемчужины Карабаха, хранящиеся в Тбилисском музее истории - РЕПОРТАЖ
17 января 2022 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi