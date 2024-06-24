Рамин Мамедов: Институт теологии выпускает 52 специалистов в этом году

Азербайджанский институт теологии выпустил 121 специалиста, а в этом году завершают обучение еще 52 студента.

Азербайджанский институт теологии выпустил 121 специалиста, а в этом году завершают обучение еще 52 студента.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на "Дне выпускника" институте.

Председатель комитета выразил уверенность, что сегодняшние выпускники внесут свой вклад в общее развитие и прогресс Азербайджана.

"Начатая Фондом Гейдара Алиева миссия по восстановлению азербайджанских религиозных и исторических памятников, разрушенных в годы оккупации, является историческим посланием каждому представителю нашего народа, а также всему миру. Мы - уникальный народ, прочно связанный со своим историческим и религиозным наследием. Главная цель Института теологии - подготовка специалистов, сохраняющих верность национально-нравственным ценностям и традициям государственности", - сказал он.