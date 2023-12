Американская аэрокосмическая компания Rocket Lab успешно запустила на орбиту радиолокационный спутник Tsukuyomi-1 японской компании iQPS с помощью своей ракеты Electron.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении на официальной странице Rocket Lab в социальной сети X.

Electron стартовал с космодрома в Новой Зеландии и вывел Tsukuyomi-1 на нужную траекторию в 575 километрах над Землей за 57 минут.

Предприятие возобновило пуски впервые после аварии 19 сентября, закончившейся потерей космического аппарата и его груза — радиолокационного спутника Acadia калифорнийского предприятия Capella Space.

Последний запуск Electron стал десятым по счету стартом ракет Rocket Lab в 2023 году, что позволило предприятию установить новый рекорд по сравнению с предыдущим годом с девятью запусками.