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Рахман Гаджиев: Иностранные студенты могут получать стипендию Карабахского университета

Рахман Гаджиев: Иностранные студенты могут получать стипендию Карабахского университета Фонд возрождения Карабаха планирует выделить стипендиальную программу для иностранных студентов Карабахского университета.
Наука и образование
25 декабря 2024 г. 12:57
Рахман Гаджиев: Иностранные студенты могут получать стипендию Карабахского университета

Фонд возрождения Карабаха планирует выделить стипендиальную программу для иностранных студентов Карабахского университета.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления фонда Рахман Гаджиев.

По его словам, в настоящее вроемя стипендиальная программа предназначена только для граждан Азербайджана, в будущем же стипендию могут получать и иностранные студенты, обучающиеся в Карабахском университете.

"Сейчас проводятся переговоры с Министерством науки и образования по стипендиальной программе для местных студентов, поддерживаемой фондом. Фонд включил этот вопрос в свой бюджет на 2025 год и ждет утверждения", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Rəhman Hacıyev: Qarabağ Universitetinin xarici tələbələrinə təqaüd proqramı ayırmağı planlaşdırırıq

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