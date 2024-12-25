Рахман Гаджиев: Иностранные студенты могут получать стипендию Карабахского университета

Фонд возрождения Карабаха планирует выделить стипендиальную программу для иностранных студентов Карабахского университета.
Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления фонда Рахман Гаджиев.
По его словам, в настоящее вроемя стипендиальная программа предназначена только для граждан Азербайджана, в будущем же стипендию могут получать и иностранные студенты, обучающиеся в Карабахском университете.
"Сейчас проводятся переговоры с Министерством науки и образования по стипендиальной программе для местных студентов, поддерживаемой фондом. Фонд включил этот вопрос в свой бюджет на 2025 год и ждет утверждения", - сказал он.