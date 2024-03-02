Рафик Махмудов: В Азербайджане необходимо учреждение института семейного психолога

Создание института семейного психолога в Азербайджане может быть одним из шагов в решении проблемы жестокого обращения с детьми в семьях.

Создание института семейного психолога в Азербайджане может быть одним из шагов в решении проблемы жестокого обращения с детьми в семьях.

Как передает Report, об этом заявил главный советник Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Рафик Махмудов в новом выпуске подкаста "Поговорим?" с журналистом Гамидом Гамидовым.

"Сегодня мы проводим работу по созданию в обществе института семейного псхиолога... Если есть семейный врач, то должен быть и семейный психолог", - сказал он.

По словам Махмудова, для борьбы с заключением ранних браков Госкомитет организовывает различные мероприятия общего характера.

"Мы проводим встречи в различных районах, обычно это школы или какие-то учреждения, результат этих встреч положительный. На них приходят и взрослые люди", - добавил советник.

В ходе беседы Р.Махмудов поделился своим мнением относительно трагедии в семье Ахмедовых, поздних браков, гендерного неравенства, корейского опыта борьбы с селективными абортами и др.