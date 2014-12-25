Магистрантам и докторантам будет предоставлена отсрочка от воинской службы

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в парламентском комитете по вопросам науки и образования прошли обсуждения законопроекта "О науке и образовании".

Как сообщает Report, председатель комитета Шамсаддин Гаджиев проинформировал присутствующих о проекте.

По его словам, хотя в 2007 году была создана рабочая группа по подготовке законопроекта "О науке", подготовить документ, связанный с законом "Об образовании", не удавалось, так как в данном проекте не указывались цели, необходимые для развития науки: "К подготовке закона приступили в 2001 году и завершили в 2013 году. В 2007 году вопрос вновь обсудили в комитете по вопросам науки и образования, однако принять его вновь не удалось. За это время законопроект обсуждался в 40 организациях и госструктурах, которые выдвинули ряд предложений по его усовершенствованию".

По словам Ш.Гаджиева, наконец, в 2013 году, работы над законопроектом завершились и спустя 23 года после обретения Азербайджаном независимости его представили на обсуждение в полностью усовершенствованном виде.

Ш.Гаджиев также коснулся предусмотренного в законе возрастного ценза ученых и академиков: "Сегодня количество работающих в научно-исследовательских центрах при НАНА, научных учреждениях и вузах деятелей науки в возрасте до 50-ти лет в 6 раз уступает количеству ученых старше 50-ти лет. Считаю важным проведение ряда реформ для увеличения у молодежи интереса к науке. Данные реформы также отразились в законопроекте".

Председатель комитета также отметил, что в документе отразился вопрос предоставления магистрантам и докторантам вузов отсрочки от воинской службы: "В соответствии с принципом беспрерывного образования, государство предоставляет обучающимся на очных факультетах магистрантам и докторантам право на получение отсрочки от воинской службы. Отсрочка предоставляется на один призывной срок. То есть не выдержавшие экзаменов магистранты и докторанты отправятся в армию во время очередного призыва. Это не должно восприниматься как полное освобождение от воинской службы".