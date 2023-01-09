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Школьники в селе Агалы Зангиланского района радуются первому снегу

Школьники в селе Агалы Зангиланского района радуются первому снегу Школьники в освобожденном от оккупации селе Агалы Зангиланского района радуются первому снегу
Наука и образование
9 января 2023 г. 12:44
Школьники в селе Агалы Зангиланского района радуются первому снегу

Школьники в освобожденном от оккупации селе Агалы Зангиланского района радуются первому снегу.

Как сообщает Report, учителя и ученики школы играли в снежки.

Отметим, что школа рассчитана на 360 учеников.

26 апреля 2021 года президентом Ильхамом Алиевым был заложен фундамент первого проекта "умное село", охватывающего Агалы 1, 2 и 3 Зангиланского района. 27 мая 2022 года было открыто "умное село" Агалы-1. В церемонии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilanın Ağalı kəndində məktəblilərin ilk qar sevinci

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