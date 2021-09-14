Работникам образования и студентам могут пойти на уступки в вопросе вакцинации

"Министерство образования предложило, чтобы работники образования могли получить вторую дозу вакцины в течение месяца, а не до 1 октября, как требовалось ранее"

"Министерство образования предложило, чтобы работники образования могли получить вторую дозу вакцины в течение месяца, а не до 1 октября, как требовалось ранее".

Как передает Report, об этом сообщил журналистам советник министра образования Рустам Агаев.

По его словам, в настоящее время обсуждения по этому вопросу продолжаются: "Мы считаем, что работникам образования и студентам должна быть предоставлена дополнительная возможность. В результате они могут получить обе дозы вакцины от коронавируса в течение месяца. Более точные данные будут обнародованы в ближайшие дни".

22 сентября в общеобразовательных учреждениях будет возобновлено традиционное обучение учащихся младших классов, а 29 сентября - средних и старших классов, а также высших и средних специальных учебных заведений.