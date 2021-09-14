О нас
Report Georgia
Аудио новости

Работникам образования и студентам могут пойти на уступки в вопросе вакцинации

Работникам образования и студентам могут пойти на уступки в вопросе вакцинации "Министерство образования предложило, чтобы работники образования могли получить вторую дозу вакцины в течение месяца, а не до 1 октября, как требовалось ранее"
Наука и образование
14 сентября 2021 г. 12:44
Работникам образования и студентам могут пойти на уступки в вопросе вакцинации

"Министерство образования предложило, чтобы работники образования могли получить вторую дозу вакцины в течение месяца, а не до 1 октября, как требовалось ранее".

Как передает Report, об этом сообщил журналистам советник министра образования Рустам Агаев.

По его словам, в настоящее время обсуждения по этому вопросу продолжаются: "Мы считаем, что работникам образования и студентам должна быть предоставлена дополнительная возможность. В результате они могут получить обе дозы вакцины от коронавируса в течение месяца. Более точные данные будут обнародованы в ближайшие дни".

22 сентября в общеобразовательных учреждениях будет возобновлено традиционное обучение учащихся младших классов, а 29 сентября - средних и старших классов, а также высших и средних специальных учебных заведений.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Təhsil işçiləri və tələbələrə vaksinasiya ilə bağlı güzəşt edilə bilər

Другие новости из категории

Обнародованы итоги апелляционных обращений в рамках приема учителей на работу
Обнародованы итоги апелляционных обращений в рамках приема учителей на работу
14 сентября 2021 г. 11:42
Министр: В новом учебном году будут функционировать более 800 дошкольных групп общинного типа
Министр: В новом учебном году будут функционировать более 800 дошкольных групп общинного типа
13 сентября 2021 г. 17:13
Американские сейсмологи примут участие в установке станции в Физули
Американские сейсмологи примут участие в установке станции в Физули
13 сентября 2021 г. 13:45
Начался набор учителей в учреждениях профобразования
Начался набор учителей в учреждениях профобразования
13 сентября 2021 г. 12:39
Министр образования: Хоть и редко, но бывают случаи сокрытия вакантных мест
Министр образования: Хоть и редко, но бывают случаи сокрытия вакантных мест
12 сентября 2021 г. 23:50
С нового учебного года будет преподаваться предмет История Победы
С нового учебного года будет преподаваться предмет "История Победы"
12 сентября 2021 г. 22:44
Министр: Будет увеличено преподавание азербайджанского языка в классах с другими языками
Министр: Будет увеличено преподавание азербайджанского языка в классах с другими языками
12 сентября 2021 г. 22:07
Эмин Амруллаев: Надеемся, что завершим учебный процесс без перерывов
Эмин Амруллаев: Надеемся, что завершим учебный процесс без перерывов
12 сентября 2021 г. 21:54
В Азербайджане приостанавливается процесс электронного перемещения учеников
В Азербайджане приостанавливается процесс электронного перемещения учеников
12 сентября 2021 г. 20:00
Объявлены результаты приема на вакантные места вузов и ссузов
Объявлены результаты приема на вакантные места вузов и ссузов
11 сентября 2021 г. 19:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi