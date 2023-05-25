Проводится письменный тестовый этап экзамена по приему в адвокатуру

Проводится письменный тестовый этап квалификационных экзаменов на допуск к адвокатской деятельности.
Как сообщает Report, экзамен, в котором принимают участие 324 кандидата, организован в рамках сотрудничества Государственного экзаменационного центра и Коллегии адвокатов.
Экзамен проводится в электронном виде в компьютерном центре Государственного экзаменационного центра сегодня с 10:00 по 15:00.
Кандидаты должны ответить на 100 тестовых вопросов по различным отраслям права, каждый из которых оценивается в 1 балл.
Кандидаты, набравшие 60 и более баллов перейдут к следующему этапу экзамена.
Проводится письменный тестовый этап экзамена по приему в адвокатуруПроводится письменный тестовый этап экзамена по приему в адвокатуру Проводится письменный тестовый этап квалификационных экзаменов на допуск к адвокатской деятельности. Как сообщает Report, экзамен, в котором принимают участие 324 кандидата, организован в рамках сотрудничества Государственного экзаменационного цен
Наука и образование
25 мая 2023 г. 11:03
https://static.report.az/photo/f6ab7205-09d0-3bae-8fed-b88d110853c6.jpg
Проводится письменный тестовый этап квалификационных экзаменов на допуск к адвокатской деятельности.
Версия на азербайджанском языке ФотоVəkilliyə qəbul üzrə ixtisas imtahanlarının yazılı test mərhələsi keçirilir