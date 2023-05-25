Проводится письменный тестовый этап экзамена по приему в адвокатуру

Проводится письменный тестовый этап квалификационных экзаменов на допуск к адвокатской деятельности. Как сообщает Report, экзамен, в котором принимают участие 324 кандидата, организован в рамках сотрудничества Государственного экзаменационного цен

Проводится письменный тестовый этап квалификационных экзаменов на допуск к адвокатской деятельности.



Как сообщает Report, экзамен, в котором принимают участие 324 кандидата, организован в рамках сотрудничества Государственного экзаменационного центра и Коллегии адвокатов.



Экзамен проводится в электронном виде в компьютерном центре Государственного экзаменационного центра сегодня с 10:00 по 15:00.



Кандидаты должны ответить на 100 тестовых вопросов по различным отраслям права, каждый из которых оценивается в 1 балл.



Кандидаты, набравшие 60 и более баллов перейдут к следующему этапу экзамена.